Darko Jorgić v Singapurju preskočil hrvaško oviro

Hrastničan Darko Jorgić je imel v prvem krogu zahteven žreb, saj se je pomeril s 25. igralcem svetovne lestvice Gačino. Vseeno je zmagovalec turnirja top 16 v Montreauxu dobro opravil delo in se uvrstil v drugi krog.

Tam se bo pomeril z Nemcem Kilianom Ortom (58. na lestvici ITTF). Ta je s 3:0 zanesljivo opravil z domačinom Clarenceom Chew Zhejem (162.). Dvoboj drugega kroga oz. med 32 najboljšimi bo na sporedu v ponedeljek zgodaj zjutraj.

Na turnirju, ki se je začel v soboto in bo trajal vse do prihodnje nedelje, nastopajo vsi najboljši namizni tenisači na svetu. Merijo se za 2000 točk za svetovno lestvico in skupni denarni sklad, ki znaša dva milijona dolarjev.

Darko Jorgić se bo v 2. krogu pomeril z Nemcem Kilianom Ortom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med postavljenimi igralci je tudi deseti nosilec Jorgić, ki poleg posamične konkurence nastopa tudi med dvojicami. Tam sta s Švedom Trulsom Möregardhom igrala proti Slovaku Lubomirju Pisteju in Francozu Emmanuelu Lebessonu in zmagala s 3:1 (7, 9, -10, 9).

V drugem krogu se bosta v torek zoperstavila južnokorejski navezi Woojin Jang/Jonghoon Lim, ki je bila v prvem krogu prosta.