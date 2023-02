Jorgić v velikem finalu Montreuxa

V finalu, ki se bo začel ob 16. uri, bo njegov nasprotnik boljši iz dvoboja med Angležem Liamom Pitchfordom in Nemcem Dang Quijem.

"Pričakoval sem težak dvoboj. V prvem nizu sem imel težave z njegovim servisom, pozneje sem ga začel bolje vračati, postal sem tudi bolj agresiven in sem več napadal. Odločalo je to, da sem naredil manj napak, in to, da sem bil enako nevaren tudi s forhendom," je svoj polfinalni obračun z Ovtcharovim komentiral Jorgić.

