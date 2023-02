Jorgić uspešno začel branjenje zmage na Top16

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel branjenje lanske zmage na turnirju evropskega Top 16 v švicarskem Montreauxu. Drugi nosilec in deveti igralec sveta je v prvem obračunu s 4:0 (10, 6, 10, 5) ugnal Danca Jonathana Grotha.

Slovenski as je dobil dva izenačena niza, v katerih je izkoristil drugi zaključni žogi, dva niza pa je dobil gladko. V drugem je po izidu 4:4 osvojil pet zaporednih točk, v četrtem pa po izidu 3:3 štiri.

Naslednji tekmec dvakratnega finalista tega turnirja najboljših evropskih igralcev bo Francoz Simon Gauzy, ki je v prvem krogu s 4:2 premagal Portugalca Joaa Geralda. Dvoboj bo ob 20. uri.

Jorgićev najljubši turnir

Jorgić v Švici branil lansko končno zmago, leta 2020 pa je prišel do finala. "Zame je to eden najboljših turnirjev, kar jih obstaja. Vzdušje je odlično, k njemu pa veliko pripomorejo gledalci. Mislim, da tu vsi igramo še bolje kot običajno," je pred nastopi ob Ženevskem jezeru dejal Jorgić, trenutno deveti igralec s svetovne lestvice.

Na letošnjem turnirju je drugi nosilec, prvi pa je Šved Truls Möregardh, ki ga je Jorgić premagal v lanskem finalu. Šved je trenutno šesti igralec sveta. "To, da je Truls prvi nosilec in jaz drugi, ne pomeni prav nič. Seveda pa ne bi imel nič proti, če se z njim spet srečava v Montreuxu, saj bi to pomenilo, da bom igral v finalu. Toda v Švici bo še štirinajst kakovostnih igralcev s podobnimi željami," je poudaril Jorgić.

Forma še ni prava, toda ...

Zaveda se, da je težje braniti naslov kot napadati. "Vedno je tako, vendar bom dal svoj maksimum. Žal sem bil od nedelje do srede v postelji, vendar sem zdaj že poln energije. Za mano sta dva naporna klubska meseca in turnir v Amanu, ki pa se ni končal po mojih željah," je povedal Jorgić.

Dodal je, da morda forma še ni tista prava, a da se je znal v preteklosti že pobrati iz podobnega položaja. "Upam, da bo tudi tokrat tako in da bom lahko ubranil lanskoletni naslov. Pomembno bo tudi, da bom močan v glavi," je še dodal 24-letni Hrastničan.

V ženski konkurenci naslov brani Nemka Han Ying.

