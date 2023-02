Vodil že z 2:0 v nizih, pa na koncu ostal brez osmine finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je izpadel v drugem krogu na drugem turnirju WTT Feeder v nemškem Düsseldorfu. Po vodsvu z 2:0 v nizih je bil na dobri poti, da bi se uvrstil v osmino finala, a je na koncu moral priznati premoč Angležu Paulu Drinkhallu. Že v kvalifikacijah sta obstala Ana Tofant in Peter Hribar.

Deni Kožul, ki se je pred tednom dni na prvem turnirju prebil do četrtfinala, kjer je izgubil proti poznejšemu zmagovalcu Nemcu Cedricu Meissnerju, je na drugem najprej v prvem krogu v napetem dvoboju s 3:2 (9, 9, -11, -4, 8) premagal 20-letnega Kitajca Guodonga Lianga.

Le nekaj ur pozneje se je 25-letni Logatčan, ki je zdaj 145. na svetovni lestvici, pomeril z osem let starejšim Drinkhallom, 80. igralcem svetovne lestvice. Podobno kot v prvem dvoboju je bil Kožul v končnicah prvih dveh nizov bolj zbran, obakrat je izkoristil že prvo zaključno žogico. V nadaljevanju je nekoliko popustil, kar je izkoristil Anglež.

"Oba dvoboja sem odigral na visoki ravni, tudi z igro sem v glavnem zadovoljen. Proti Liangu so na koncu odločale malenkosti, ko sem v ključnih trenutkih igral tudi taktično dobro. Zadovoljen sem tudi z igro v prvih dveh nizih proti Drinkhallu, v četrtem in petem nizu pa sem skušal preveč na hitro zaključiti svoje napade, zato sem naredil veliko napak na polvisokih in visokih žogicah, kar je odločilo dvoboj," je dejal Kožul.

V kvalfikacijah je Ana Tofant, 196. igralka svetovne letvice, najprej premagala Ekvadorko Nathaly Paredes s 3:1 v nizih, nato jo je ugnala Kitajka Yuxuan Quin s 3:0. Peter Hribar je po zmagi v prvem krogu kvalifikacij nad Indijcem Amalrajem Anthonyjem s 3:0, v drugem krogu izgubil proti Poljaku Samuelu Kulczyckimu s 3:0.

