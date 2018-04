Jerman peti na Nizozemskem

"Dirka je bila hitra in nervozna. Imeli smo pokrit beg, v katerem je bil Jon Božič. Na polovici dirke sem padel in moral zamenjati kolo. Potem sem porabil veliko moči, da sem prišel nazaj. V sprintu mi je veliko pomagal Tadej Pogačar in sem mu zelo hvaležen za to. Za tretje, četrto in peto mesto je bil fotofiniš. Zmanjkala sta mi dva centimetra in na koncu sem bil peti, kar je vseeno lep rezultat. Počutim se vedno bolje, zato grem lahko z optimizmom in vnemo naprej," je dejal Jerman.