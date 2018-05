Je vaše kolo pripravljeno za prvo kolesarjenje?

Oglasno sporočilo

Pravilno se obleči pomeni lažje kolesariti.

Kaj sploh zajema osnovni servis kolesa in kaj lahko storite sami?

Osnovni servis največkrat zajema:

centriranje koles,

nastavitev prestav in zavor,

pregled vseh ležajev,

pregled vijakov,

pregled in mazanje verige,

pregled pnevmatik in zračnic.

Seveda pa se cena zviša, če je treba zamenjati kakšen del opreme. Kaj lahko storite sami? Ne preveč, ker so kolesa danes preveč vredna, da bi sami improvizirali.

Sami lahko postavite prvo diagnozo. Torej lahko ugotovite, ali so gume v redu in ali je v njih kaj zraka, ali delajo zavore in ali kaj škriplje. Škripanje je resno opozorilo, da je kolo treba nujno peljati k serviserju. Pred prvo vožnjo mora biti kolo brezhibno in če mislite, da se mu čez zimo ne more zgoditi nič hudega, se motite. Meseci, ko je bilo neuporabljeno, so za kolesa zelo dolgi. Neprimerni prostori, kot so vlažna klet, vrtna uta ali zgolj kak napušč za hišo, kolesu prizadenejo težko popravljive okvare.

Če pa kolesa po zadnji vožnji niste niti očistili, bo zdaj verjetno v zelo žalostnem stanju. Serviserji koles imajo polne roke dela in so mogoče malce jezni na nas "obveščevalce", zakaj na to ne opozarjamo že pozimi. Odgovorimo jim, da nas vedno zavedejo smučarski pripomočki oziroma oprema.

Prva vožnja: osvežitev spomina

Kolesarska oblačila Scott so funkcionalna, elegantna, lahka in privlačna. Za prvo vožnjo si moramo osvežiti spomin, kaj vse potrebujemo, da bi se vozili varno, udobno in brez tehničnih težav.

Glede na vreme si moramo izbrati primerna oblačila. Zdaj, ko temperature čez dan sežejo že čez deset stopinj, moramo imeti majico, ki ji pravimo prehodna, saj je nekoliko tanjša od zimske.

Pod njo nosimo termomajico z dolgimi rokavi. Dobro je, če je na prsnem delu iz materiala, ki nas obvaruje pred prekomernim vdorom zraka oziroma vetra.

Enako je s hlačami, ki morajo biti dolge in kosmatene, saj je še prehladno in preveč vetrovno za tanjše oziroma take, ki niso podložene z dodatnim materialom.

Dobrodošli so kolesarske nogavice, čevlji in gamaše, ki se jih obuje prek čevljev. Če gamaš nimate, si omislite vsaj zimske nogavice, ki pridejo zelo prav glede na to, da proizvajalci kolesarskih čevljev stremijo k temu, da izdelujejo kar se da zračne čevlje. Še vedno imejte rokavice z dolgimi prsti, vendar si omislite tanjše, prehodne.

Čelada je seveda nujno zlo in pod njo v tem vetrovnem vremenu spada tudi "podčelada", ki vas bo obvarovala pred prepihom.

Sončna očala vas bodo v tem času obvarovala pred mrzlim ozračjem in vetrom. Vendar, kaj pa besedičimo, temperature so komaj nekaj stopinj pod dvajsetimi.

Na začetku nas mora zebsti

Udobje in funkcionalnost na prvem mestu. Kolesarji imamo eno pravilo: preden zajahamo kolo in gremo na uživanje, nas mora malce zebsti, neprijetni hlad moramo čutiti.

Tega občutka ne mara nihče, zato se obleče več, kot priporočamo.

Na startu vas mora zebsti zato, ker vam bo že po nekaj metrih pretoplo, če boste oblečeni "po smučarsko".

Če pa vas kmalu čaka klanec, vam bo prevroče še toliko prej.

Tričetrt hlače nosimo ves topel april in še maja. Kratke rokave si nadenemo, ko je tudi ponoči prijetna temperatura in ne samo ob poldnevu.

Rokavčki, nogavice, brezrokavnik in podčelada so krasni spomladanski spremljevalci vsakega kolesarja.

Zaupanje strokovnemu servisu

Kolo mora biti brezhibno, zato priporočamo, da svoje kolo pred sezono zaupate strokovnemu servisu. Večina serviserjev vas bo najprej okrcala, zakaj niste kolesa pripravili za "zimsko spanje" in bi zdaj oni imeli manj dela, vi pa nižje stroške. Pa vendar, kaj vsebuje tako imenovani spomladanski servis?

Najprej si serviserji ogledajo, v kakšnem stanju so pnevmatike. Strokovnjaki hitro ocenijo, ali so še uporabne in varne za vožnjo. Hkrati pregledajo obročnike in napere. Ali so razrahljane in potrebne novih nastavitev in ali so obročniki poškodovani ter v kakšnem stanju so ležaji v pestah? Potem se lotijo pregleda zavor. Preverijo stanje pletenic in zavornih oblog oziroma gumic. Obvezen je pregled verige in seveda vseh vijakov, kar jih je na kolesu. Slabe, zarjavele zamenjajo, dobre očistijo in po potrebi podmažejo – to naredijo tudi povsod tam, kjer je treba.

Kolesarska oblačila so tako narejena, da je vse, kar potrebujemo, "pri roki".

Podrobnejši pregled zahtevajo tudi oba menjalnika, če ju kolo ima, in vsa druga oprema, kot so na primer luči, zaščite, nosilci ipd.

Pri športnih kolesih preverijo in po potrebi zamenjajo trak na krmilu ali ročaje, preverijo, v kakšnem stanju so sedalo, pedala in sredinski pogonski sistem. Vsi, tudi tisti, ki ne prekolesarite veliko kilometrov, in imate na kolesih kakršnakoli vzmetenja, skoraj ne bi smeli izpustiti vsaj dveh pregledov na leto. Vzmetenje je trenutno najobčutljivejša oprema na kolesih in zahteva še posebno pozornost oziroma vzdrževanje. Vsak dober servis kolo seveda tudi opere, očisti in podmaže.

Skratka, kolo pred sezono zahteva temeljit pregled in servis. Ni nujno, da je vaše kolo v slabem stanju, vendar je pregled nujen, ker ste navsezadnje udeleženec v prometu.

Naj vas ne prestrašimo preveč, za osnovni servis boste pri vsakem serviserju odšteli od 25 do 30 evrov, kar pa ni previsok znesek glede na to, da so kolesa vsako leto dražja. Večjih odstopanj od teh cen nismo našli pri nobenem servisu.