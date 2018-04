Jakobsen nadaljeval serijo zmag QuickStepa, Slovenca nista prišla do cilja

Za 21-letnega Nizozemca je bila to druga zmaga na belgijskih klasikah v zadnjem mesecu in tudi druga v karieri.

Na dirki druge najvišje kategorije, ki je pisana na kožo sprinterjem, Nemec Marcel Kittel jo je dobil petkrat, Britanec Mark Cavendish pa trikrat, sta nastopila tudi dva Slovenca, a kolesarja poljske ekipe CCC Sprandi Polkowice Marko Kump in Jan Tratnik v težkih pogojih (predvsem zaradi vetra) nista prišla do cilja. Tako kot številni drugi tekmovalci, nekateri, kot na primer favorita Francoz Arnaud Demare in Nizozemec Dylan Groenewegen, pa so bili zaradi neupoštevanja signalizacije diskvalificirani.