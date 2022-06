Ideje za kolesarske izlete po Sloveniji

Razgibana slovenska pokrajina ponuja vrsto urejenih kolesarskih poti. Foto: Getty Images

Kolesarski izleti so lahko različnih oblik in različic

Slovenija ima vsekakor veliko ponuditi kolesarjem vseh vrst, ne glede na njihovo kolesarsko pripravljenost. Z razgibano pokrajino navduši vsakogar. Lahko se odločite za kolesarjenje po pomurskih ravnicah, po obalni in kraški Sloveniji, se zagrizete v gorenjske strmine ... Zagotovo pa najdete tudi način, kako preživeti kolesarski dan v okolici svojega doma in pri tem neizmerno uživati.

Slovenska pokrajina vas privablja z različnimi možnostmi tako za kratka kot za celodnevna ali večdnevna potovanja s kolesom. Ne glede na to, ali ste začetnik, ki išče lažje kolesarske poti, ali izkušen kolesar, željan težjih izzivov, boste med spodnjimi predlogi za kolesarske izlete zagotovo našli ustreznega zase. Ti ponujajo možnost uživanja v neodkritih kotičkih in slikovitih razgledih. V nadaljevanju predstavljamo pet predlogov za kolesarske izlete, ki nikogar ne bodo pustili ravnodušnega.

#1 Iz Tolmina v Kobarid

Za začetek se podajte na lahko kolesarsko turo, ki je primerna za najširši krog nezahtevnih kolesarjev in poteka po razgibani lokalni cesti skozi vasi med Tolminom in Kobaridom. Sledite oznakam za vas Dolje in pot nadaljujte do vasi Gabrje, Volarje, Kamno in Ladra. Za pot boste potrebovali dobro uro. Če vam čas dopušča, mimogrede obiščite dve priljubljeni pohodniški točki: Kozlov rob v Tolminu in izvir Grofove vode nad vasjo Gabrje. V najbolj vročih mesecih pa se najpogumnejši lahko ohladite v smaragdni Soči.

#2 Polhova pot

Ta slikovita kolesarska pot vas bo popeljala skozi kočevske gozdove, kjer spoznate tudi tradicijo "polhanja", ki jo na Kočevskem še vedno ohranjajo. Ob poti si lahko ogledate številne zanimivosti, kot so Lepa jama in Jama v Peklu ali ostanki nekdanje vasi Rogati hrib. Za celotno pot boste potrebovali štiri ure. Adrenalinski navdušenci ste vabljeni na spust po urejenih gorskokolesarskih poteh v tamkajšnjem trail centru.

#3 Od Trsta do Poreča

Kolesarjenje po t. i. Porečanki, kolesarski poti, ki poteka po poti nekdanje železnice od Trsta do Poreča, je enkratno doživetje za vse, ki zlahka prekolesarite daljše razdalje, primerna pa je tudi za družinske kolesarske izlete, saj jo zlahka prilagodite svojim zmožnostim in se odločite za dva-, tri- ali petdnevni izlet, med katerim si lahko ogledate številne znamenitosti in obalna mesta. Vmes pa poiščete ohladitev in sprostitev v morju.

#4 Po poti svetovnega prvaka

Podoživite podvig slovenskega ultrakolesarja Jureta Robiča, ki je na tej progi postavil svetovni rekord v 24-urnem kronometru in v vožnji brez počitka prevozil kar 840 kilometrov! Vam jih ne bo treba toliko. Čaka vas 17 kilometrov dolga krožna pot, ki jo začnete in končate v Moravskih Toplicah. Pot je primerna za priložnostne kolesarje in vse tiste, ki bi radi posnemali svetovnega prvaka – preizkusite se lahko v vzdržljivosti in prekolesarite več krogov.

#5 Vzpon na Vršič

Ta priljubljen kolesarski vzpon na najvišji gorski prelaz v Sloveniji je primeren za kolesarje, ki se ne ustrašijo zahtevnejših vzponov. Pot začnete v Kranjski Gori, se usmerite proti Vršiču in sledite klancu navzgor. Cesta je vijugasta in vas pelje mimo številnih serpentin. Premagali boste 947 metrov višinske razlike. Zaslužen cilj ture vas bo nagradil s čudovitim razgledom na okoliške gore.

Preden se usedete na kolo, poskrbite za brezhibnost kolesa in kolesarske opreme

Ne bo prijetno, če se odpeljete s kolesom po samotnem delu kolesarske poti in ne morete nadaljevati, bodisi zaradi mehanske napake na kolesu bodisi zaradi predrte pnevmatike. Zato preden se usedete na kolo, preverite brezhibnost kolesa in naredite seznam nujnih pripomočkov, ki jih boste potrebovali ob morebitnih nevšečnostih na kolesu.

Najprej preverite svoje kolo. So gume morda preveč obrabljene? So dovolj napolnjene? Preverite delovanje zavor in prestavnih ročic. Usedite se na kolo in se zapeljite po okolici, da se prepričate, da kolo deluje povsem brezhibno. Vsekakor pa se priporočajo redni kolesarski servisi. Na pot vedno vzemite vse, kar bi potrebovali za rešitev morebitne poškodbe, kot je na primer predrta pnevmatika, s katero se lahko srečate na kolesarskih poteh. S seboj imejte nekaj osnovnega orodja in se pravočasno podučite, kako zamenjati pnevmatiko in kako prilagoditi zavore.

Poskrbite za osebno opremo

Ne pozabite na kolesarsko čelado in primerna oblačila, ki bodo poskrbela, da bo vožnja s kolesom kar najudobnejša. Na dolgih kolesarskih poteh so podložene kolesarske hlače bistvenega pomena, da ne bo preveč trpela vaša zadnjica.

Dlje časa ko boste kolesarili, več tekočine in prigrizkov boste potrebovali, da vam bodo povrnili izgubljeno energijo za naslednjih nekaj ur kolesarjenja. S seboj vzemite tudi osebni dokument, mobilni telefon in nekaj denarja, ki pride prav zlasti, ko zmanjka vode in prigrizkov.

Kako izbrati najustreznejšo kolesarsko pot?

Najprej se odločite, ali želite načrtovati svoj kolesarski izlet ali se želite pridružiti vodenemu izletu, ki jih najdete po vsej Sloveniji. Če želite iti po svoje, upoštevajte predvsem svojo telesno pripravljenost in dozdajšnje kolesarske izkušnje. Če ste začetnik, začnite krajše razdalje, ki jim postopoma dodajate vzpone.

Kolesarjenje je odlična vadba tako za dušo kot telo. Po vsaki končani kolesarski turi se boste počutili izpolnjujoče, številne vas bodo nagradile z lepo pokrajino. Blaga bolečina, ki jo boste čutili po takšni dejavnosti, pa priča o tem, da ste dobro opravili delo.