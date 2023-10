Tanja Žakelj je sezono svetovnega pokala končala s 27. mestom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska predstavnica v olimpijskem krosu Tanja Žakelj je na zadnji tekmi svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu v kanadskem Mont-Sainte-Annu zasedla 27. mesto. Drugič to sezono je zmagala Francozinja Loana Lecomte.

Mlada Francozinja si je s tem zagotovila drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, medtem ko je na tretje mesto zdrsnila Avstrijka Mona Mitterwallner. Že pred zadnjo postajo je zmago v skupnem seštevku slavila Nizozemka Puck Pieterse.

Lecomte je danes po zahtevnih petih krogih na razmočenem terenu ciljno črto prečkala 15 sekund pred Švedinjo Jenny Rissveds, tretje mesto pa je zasedla Pieterse z zaostankom 1:03 minute.

Žakelj je v drugem delu preizkušnje pridobivala mesta in na koncu prišla do najboljše uvrstitve to sezono svetovnega pokala. Na koncu je za zmagovalko zaostala 10:44 minute.

Izkušena gorska kolesarka iz Idrije je bila v olimpijskem krosu to sezono v Novem Mestu 58., Lenzerheideju 52., Leogangu 44., Val di Soleju 34., Arinsalu 31., Les Getsu 43. ter v Snowshoeju pretekli konec tedna 38. V skupnem seštevku je zbrala 244 točk in sezono končala na 41. mestu.

V Mont-Sainte-Annu ni nastopila druga Slovenka med elito, Vita Movrin, ki je v sezoni svetovnega pokala za končno 70. mesto zbrala 49 točk. Najvišje je v olimpijskem krosu posegla v Arinsalu, kjer je bila 34., še dve mesti boljša je bila v kratkem krosu v Les Getsu.

Ob 21.30 se bo začela še moška preizkušnja, a kot večino te sezone brez slovenskih predstavnikov, ki letos niso osvojili točk za svetovni pokal.

V soboto je v spustu nastopila edina preostala slovenska predstavnica v Mont-Sainte-Annu Monika Hrastnik ter zasedla četrto mesto. Na tem mestu je sklenila tudi skupni seštevek svetovnega pokala.

V petek v obeh kratkih krosih slovenskih predstavnikov ni bilo na startu.