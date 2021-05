Goriška brda pripravljena na visok obisk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končno! Italijanski Giro bo danes spet obiskal Slovenijo. Od njegovega zadnjega obiska, ko se je kolesarska karavana čez Slovenijo zapeljala dva dneva zapored, je minilo že 17 let. Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili v Vipolžah, mejni prehod bodo prečkali okoli 15. ure. Po cestah okoli Goriških brd, ki jih organizatorji primerjajo s Toskano, se bodo zapeljali trikrat in pri tem prav tolikokrat "plezali" v zahteven, a kratek klanec za Gornje Cerovo.

Petnajsta etapa, ki se bo začela v Gradežu ob Tržaškem zalivu, se bo po 147 kilometrih (natanko 43 jih bodo odpeljali v Sloveniji, od tega 39 po Brdih) končala v italijanski Gorici.

Oči slovenskih ljubiteljev kolesarstva, ki se bodo danes brez dvoma v velikem številu zbrali ob trasi, bodo uprte v edinega preostalega slovenskega kolesarja na Giru. Potem ko je Matej Mohorič zaradi hudega padca odstopil pred natanko tednom dni, je edini slovenski kolesar na dirki Jan Tratnik, lani zmagovalec 16. etape Gira, ko se je ta najbolj približal Sloveniji.

Jan Tratnik je bil eden od osrednjih junakov 14. etape Gira, ki se je končala na kolesarski sveti gori Zoncolan. Mu lahko podoben podvig uspe tudi danes? Foto: Guliverimage

Enaintridesetletni Idrijčan je bil eden od osrednjih akterjev včerajšnje etape, ki se je končala na kolesarski sveti gori Mont Zoncolan. Večino dne je preživel na begu, se nato na čelu dirke menjaval z domačinom Lorenzem Fortunatom iz ekipe EOLO-Kometa, ki mu je na koncu iz sebe uspelo iztisniti več moči in je dosegel svojo prvo zmago v profesionalni karieri.

Ali je Tratnik včeraj pokuril vse vžigalice ali je vendar ohranil še kaj moči in bo danes dobil proste roke, da dirka za svoj rezultat, bo jasno kmalu. Če bi mu uspelo zmagati, kar so najbolj nore želje slovenskih ljubiteljev kolesarstva, bi bila to deveta slovenska etapna zmaga na Giru.

"Res upam, da bo dan tisti pravi in bom zadel pobeg. Potrudil se bom po najboljših močeh, da si ne bom mogel česa očitati, ko pridem skozi cilj," je pred dnevi dejal za Radio Slovenija, sinoči pa na svojem FB profilu zapisal, da bo tudi danes poskušal uprizoriti nekaj, če je le še kaj ostalo v nogah.

Kolesarji bodo v Slovenijo okrog 15. ure vstopili v Vipolžah. Foto: Ana Kovač

Od Gradeža do Gorice, vmes 40 km po Goriških brdih

Petnajsta etapa se bo v Gradežu začela ob 13.20, kolesarji pa naj bi v Slovenijo čez mejni prehod Vipolže vstopili okrog 15. ure, ko bo za njimi 60 kilometrov trase, in jo dvakrat zapustili v Plešivem. Med 15. etapo bodo kar osemkrat prečkali slovensko-italijansko mejo, nazadnje v Novi Gorici, ko jih bo do cilja v italijanski Gorici ločil le še kilometer.

Na slovenskem ozemlju bodo nanizali 43 kilometrov, od tega 39 v Goriških brdih. Peljali se bodo skozi vasice Dolnje Cerovo, Gornje Cerovo, kjer je najbolj strm del slovenskega dela trase, Hum in Kojsko do Gonjač. Sledil bo spust mimo pred leti v celoti obnovljene vasi Šmartno, mimo Dobrovega, Medane in Plešivega, kjer se bodo kolesarji zapeljali v italijanski del Brd.

Vzpon v Gornje Cerovo, najbolj strm del slovenske trase na Giru, je dolg 1,7 kilometra in ima 8,5-odstoten povprečni naklon. V najbolj strmem delu je naklon kar 15-odstoten.

Po tretjem oziroma zadnjem vzponu na Gornje Cerovo se bo karavana spustila mimo Števerjana in Oslavja skozi Gorico v Novo Gorico, se mimo Trga Evrope, kjer bo leteči cilj, vzpela na burbonsko Kostanjevico in nato etapo končala na Travniku v Gorici.

Cilj na Travniku v italijanski Gorici je predviden okrog 17. ure.

Če bi kolesarji imeli čas, bi lahko uživali v izjemni naravni kulisi, ki jo ponujajo Brda. Foto: Ana Kovač

Giro za nov zagon turistične barke

Občini Nova Gorica – v mestu bo leteči cilj, natančneje na Trgu Evropa, ki združuje staro in Novo Gorico – in Brda sta se na slovenski dan temeljito pripravila. Kdor se je v teh dneh znašel v Brdih, ni mogel zgrešiti, da domačini čakajo na prihod Gira. Poleg rožnate barve na vsakem koraku so pripravili tudi več kot 30 spremljevalnih aktivnosti.

Foto: Ana Kovač

Od obiska Gira veliko pričakujejo briški turistični delavci, ki si želijo, da bi gostovanje rožnatega kroga v Brdih in s tem pojavljanje v neposrednem prenosu na Eurosportu, kjer dosega več stomilijonski avditorij, prineslo tudi nov veter v jadra turistične barke, povsem ustavljene zaradi epidemije. Vse namestitvene zmogljivosti so že dober mesec zasedene do zadnjega kotička.

Popolna zapora cest med 12.30 in 17.30

Če ste nameravali dirko spremljati v živo, bodite pozorni na zapore cest. Popolna zapora cest bo na odsekih: nekdanji maloobmejni prehod Solkan–Kolodvorska pot–Trg Evrope–Erjavčeva ulica–Rafut–Rožna Dolina–nekdanji mejni prehod Rožna Dolina. Zapora bo veljala od 12.30 do predvidoma 17.30.

Edy Reja, legendarni nogometaš in priznani nogometni trener slovenskih korenin, danes pa predvsem strasten kolesar, je eden od najbolj zaslužnih za obisk Gira v Sloveniji. Foto: Guliverimage

Med najbolj zaslužnimi za obisk letošnjega Gira v Brdih je Edy Reja, legendarni nogometaš in priznani nogometni trener slovenskih korenin, danes pa predvsem strasten kolesar. Prav on je bil namreč tisti, ki je lepote slovenske Toskane predstavil Enzu Caineri, pristojnemu za organizacijo etap v Furlaniji - Julijski krajini.

Giro naj bi se v Sloveniji ustavil tudi prihodnje leto.