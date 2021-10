V živo: kako se bosta na dirki po Emiliji odrezala Roglič in Pogačar?

Pogačar in Roglič ne veljata ravno za specialista za enodnevne dirke, a sta oba v karieri že dosegla tudi zmagi na klasikah, oba sta zmagala na dirki Liege – Bastogne – Liege, Roglič lani in Pogačar letos. Slednji je osvojil tudi bronasto medaljo na cestni dirki letošnji olimpijskih iger v Tokiu.

104. Giro dell'Emilia, potek dirke:

73 km do cilja – zdaj so v vodstvu Schelling, Garosio, Carboni, Bais in Milesi, kakšne pol minute pred Schneiterjem in Baseggiom in 3:12 pred glavnino z Rogličem in Pogačarjem.

80 km do cilja – ubežna skupina, ki ima več kot tri minute prednosti pred glavnino s Pogačarjem in Rogličem, je razpadla. Wright je odpadel, vodi trojica Italijanov, Garosio, Carboni in Milesi, nekaj sekund pred Schellingom in Baisom, ter nekaj deset sekund pred Schneiterjem in Baseggiom.

Kolesarji so opravili z dvema najdaljšima klancema na dirki, Passo Brasa (na 80. kilometru etape) je prvi prečkal Wright, Medelano (7,8 km pri 6,7 % povprečnega naklona) pa Carboni.

180 km do cilja – glavnini je pobegnila deveterica kolesarjev, Italijani, Lorenzo Milesi, Matteo Baseggio, Davide Bais, Giovanni Carboni in Andrea Garosio, pa Eritrejec Natnael Tesfatsion, Švicar Joab Schneiter, Nizozemec Ide Scheling in Novozelandec Paul Wright.

Start: dirka se je začela ob 11.30.