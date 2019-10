Potrdili pričakovanja: na Giru 2020 številne gorske preizkušnje

Predstavitev 103. izvedbe dirke poteka v Milanu, udeležil pa se je je tudi Sagan in potrdil, da bo spomladi 2020 prvič v karieri tudi sam na njej.

"Italija ima posebno mesto v mojem srcu. Tam sem prvič ostal svetovni prvak, dolgo sem tekmoval v italijanskih moštvih. Vsak kolesar si želi vsaj enkrat nastopiti na tej klasični dirki, zdaj je prišel čas tudi zame. V zadnjih desetih letih sem sodeloval na številnih močnih dirkah v tej državi, a sem čutil, da mi nekaj manjka," je dejal trikratni svetovni prvak.

Giro 2020 se bo sicer začel z gostovanjem na Madžarskem 9. maja, tam bodo prve tri etape. Po 3579 kilometrih se bo končal 31. maja v Milanu.

Druga etapa dirke po Italiji bo Saganu še posebej všeč, saj se bo končala v Györju, mestu tik ob slovaški meji in le nekaj ur oddaljenem od njegovega rojstnega kraja Žiline.

#Giro 2020! Check out all the Stages! pic.twitter.com/bnHM7kKhdk