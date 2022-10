Bo Italijanu uspelo? Strokovnjaki prepričani, da mu bo.

Italijanski kolesarski as Filippo Ganna bo v soboto v švicarskem Grenchenu poskušal postaviti svetovni rekord v vožnji na eno uro. Strokovnjaki napovedujejo, da pri tem ne bi smel imeti težkega dela, pri napovedih pa se sklicujejo na dejstvo, da bo imel dvakratni svetovni prvak na voljo super moderno in hitro kolo, je poročala ANSA.

Novo kolo je delo Dana Bighama, inženirja pri ekipi Ineos Grenadiers, ki je tudi dosedanji rekorder, pa čeprav ni profesionalni kolesar. Bigham je avgusta na istem dirkališču v Švici v eni uri prevozil 55,548 kilometra. Ganna je toliko boljši kolesar, da naj bi s podobno ali celo še boljšo opremo dosežek izboljšal z lahkoto.

"Veselim se tega dogodka, čeprav bo to ura čistega trpljenja. Zanimivo bo videti, kako bo moje telo zdržalo in kako daleč lahko grem. To bo trenutek, ko bom resnično preizkusil svoje fizične in psihične meje. Udeležba na prestižnem dogodku, kot je ta, je pomemben korak v moji karieri. Treniral sem na novem kolesu in je super hitro," je dejal Ganna.