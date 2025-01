"Po hudem padcu v finišu etape so Nilsa odpeljali v bolnišnico na preiskave," je sporočila njegova ekipa Picnic.

Tik preden je Tim Merlier sprintal do zmage na tretji etapi dirke, je v glavni skupini prišlo do zelo hude nesreče. Najhuje je bil poškodovan kolesar ekipe Team Picnic PostNL, čeprav sprva ni bilo jasno, kdo je bil poškodovan.

Videti je bilo, da se je Nizozemec dotaknil robnika in nato močno trčil v drog svetilke, ko se je poskušal izogniti drugim kolesarjem. Eekhoff je bil edini kolesar, ki ni končal etape in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Así fue el tremendo accidente que sufrió John Degenkolb 😰😨🙏🏻 #AlulaTour



Se estrelló contra un poste de energía eléctrica. https://t.co/CczxbZlgLo pic.twitter.com/LttglyMUmw — Camilo Uribe (@Uribecycling) January 30, 2025

Belgijski sprinter Merlier Soudal (Quick-Step) je zabeležil svojo drugo etapno zmago.

Zmagovalec prve etape se je v finalnem sprintu brez težav otresel Nizozemca Dylana Groenewegena (Team Jayco-AlUlain) in dosegel 52. zmago v karieri.

Britanec Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), ki je zmagal dan prej, ohranja vodstvo v generalni razvrstitvi z osmimi sekundami prednosti pred Avstrijcem Rainerjem Kepplingerjem (Bahrain Victorious).

Na dirki nastopajo tudi trije Slovenci, Luka Mezgec (Jayco AlUla), Anže Ravbar (UAE Team Emirates-XRG), Žak Eržen (Bahrain-Victorious), ki niso bili povsem v ospredju.

Še najvišje je etapo končal Eržen na 39. mestu (čas zmagovalca), Mezgec je bil 44. (0:15), Ravbar 80. (+0:37). V seštevku dirke po treh etapah zasedajo mesta od 81. do 85.

