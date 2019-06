E-kolo: Nov trend, ki je postal stalnica

Oglasno sporočilo

Pojav e-kolesarstva v Sloveniji

S kolesi na električni pomožni pogon se kolesarjem odpira povsem nov svet. Z njimi lahko premagujejo višje višinske razlike, daljše razdalje, lažje dohitevajo hitrejšega partnerja in prispevajo k varovanju okolja.

Kdor se otepa električnega kolesa, češ da gre za iskanje bližnjic in celo goljufanje, naj preveri vse prednosti in omejitve, ki jih morajo upoštevati kolesarji z električnimi kolesi. Predvsem naj se zavedajo, da bodo vseeno morali poganjati pedala. Električni pogon je le pomoč in ne bo delal namesto nas.

Lahko pa nam pomaga, da prav vsi uživamo v vseh prednostih kolesarjenja. Električno kolo je namreč primerno tudi za kolesarje s slabšo kondicijo, ki se sicer težko odpravijo na kolo. Tako bodo lahko ohranjali oziroma izboljševali svojo telesno pripravljenost.

Željo po kolesarjenju in adrenalinu lahko uresničimo z nakupom e-kolesa, ki je resnično uporabno in vsestransko prevozno sredstvo. Z njim lahko prepotujemo večje razdalje, tudi do 160 kilometrov, in pri tem porabimo manj časa. To pa je v današnjem hitrem tempu lahko velika prednost.

Kaj zmore kolo z električnim pogonom? - zagotavlja 250 W neprekinjene izhodne moči, - dosega navor od 30 do 76 Nm, kar nam olajša poganjanje v klanec. Navor je prilagojen načinu vožnje. Mestna treking kolesa dosegajo od 30 do 50 Nm navora, gorska pa od 40 do 75 Nm. - ima pogonski sklop in polnilno baterijo, ki v povprečju zdrži do tri ure vožnje in doseže hitrost približno 25 kilometrov na uro, nato pa se zaradi varnostnih zahtev izklopi.

Več rekreacije in hiter prevoz v službo

Življenjski slog sodobnega potrošnika velikokrat določa pomanjkanje časa, zato smo vedno manj aktivni. Odpovedujemo se rekreaciji, kar nam na dolgi rok škoduje. Veliko več veselja do fizične aktivnosti bi imeli, če bi se lahko bolj brezskrbno odpravili na kolo.

Poleg tega nam uporaba električnega kolesa lahko močno olajša prevoz v službo. Z e-kolesom bomo na delo prišli sveži in spočiti, predvsem pa hitreje, kot če bi se vozili z avtom.

Z elektriko po mestnih ulicah in v gore

Razvoj električnih koles se je nadaljeval z industrijsko prepoznavnejšimi proizvajalci, kot so Bosch, Shimano, Yamaha, LG, Panasonic in drugi, ki so razvili svoj sistem električnega pomožnega pogona. Ta je vrhunsko izpopolnjen in programsko podprt.

Scott je blagovna znamka, zastopana tudi v Sloveniji, ki je leta 2011 izdelala električno kolo s sistemom Bosch. Že takrat je bilo jasno, da ta segment koles ne bo le trend, ampak stalnica. Električni pogon se je uveljavil v večini segmentov, tako pri gorskih kot tudi pri treking in mestnih modelih. Tako so pri Scottu letos prvič v svojo ponudbo dodali tudi otroško električno kolo Roxter eRide.

Pojav e-kolesarstva v Sloveniji Leta 2009 smo od proizvajalca koles znamke Schwinn lahko kupili prvo kolo z električnim pomožnim pogonom. Mestno kolo je imelo baterijo vgrajeno v prtljažnik, motor pa je bil v samem pestu zadnjega obročnika. Doseg kolesa z uporabo baterije je bil 30 kilometrov. V tistem času so ljudje kolo občudovali, nihče pa ni pričakoval takšne razsežnosti uporabe, kot jo vidimo danes. Istega leta, in sicer 30. aprila, je Evropska unija sprejela standard EN-15194, po katerem morajo biti usklajena vsa kolesa z električnim pomožnim pogonom (s kratico EPAC). To je bil trenutek, ko smo tudi uradno začeli razlikovati običajna kolesa od koles EPAC.

Varnost na prvem mestu

Označevanje koles EPAC (napisana tablica) vsebuje podatke: ime podjetja in popolni naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika, oznako stroja, oznako serije ali tipa, serijsko številko (če obstaja) in leto izdelave. Kolo mora biti označeno tudi z znakom skladnosti CE, ki mora biti pritrjen v neposredni bližini imena proizvajalca.

Na trgu je vedno več predelovalcev koles, ki običajno kolo lahko predelajo v električno. Potrošnikom zato svetujemo, da so pozorni na že vgrajene komponente, kot so vilice, zavorni sistem in pnevmatike. Zgodi se lahko, da ob takšnih predelavah ne ustrezajo več, saj kolo postane težje in dosega višje hitrosti od dovoljenih.

Okvir električnega kolesa je namreč prilagojen motorju, tudi njegov zavorni sistem je prilagojen teži (dodatnih 6 do 9 kilogramov) in daljši zavorni poti.

Dodatna nevarnost, ki se pojavlja na cestah in ni zanemarljiva, je vgradnja čipov, s katerim motor kolesarju nudi pomoč nad hitrostjo 25 kilometrov na uro. Pri tem se varnost kolesarja bistveno zmanjša, kršimo zakonsko predpisane omejitve in preobremenimo komponente. In pozor – izničimo garancijo.

Kaj nam ponuja prihodnost?

V Nemčiji so lani prodali več električnih kot navadnih koles. Delež električnih koles je pri nas že lani dosegel 15 odstotkov, letos pričakujemo še za polovico večjo prodajo kot lani. Tako bi bil tržni delež že več kot 20-odstoten.

Glede na pričakovano povečano prodajo električnih koles bodo trgovci prisiljeni v pridobivanje novih znanj s področja računalništva. Omenjena kolesa imajo vgrajeno elektroniko s programsko opremo in zahtevajo dodaten diagnostični servis. Reševanje manjših težav in nadgradnje sistema bo tako lahko opravil kar serviser.

Prav tako pa lahko od proizvajalcev pričakujemo vse večjo integracijo motorja z napravami, izboljšanje kapacitete baterije in zmanjšanje teže električnih sklopov.

