Na vidiku nov uspeh Tadeja Pogačarja

Kolesarji bodo najprej prečkali puščavo, nato pa se bodo podali na vzpon proti Jebel Jaisu, ki bo dolg, a z enakomerno naklonino. Kljub več kot 21 kilometrom dolžine in povprečnim 5,4-odstotnim naklonom ne gre za tipičen strm klanec. Nagibi ostajajo zmerni in konstantni, le proti koncu se povzpnejo do 7 %. Hitrosti bodo zelo visoke, kar pomeni, da se bodo na koncu pomerili za etapni uspeh kolesarji, ki so hribolazci po duši in z eksplozivnim zaključkom.

Foto: La FlammeRouge

Zato je danes glavni favorit Tadej Pogačar, ki bo na Jebel Jais zagotovo pokazal svojo moč in poskušal prikolesariti do majice vodilnega na dirki.