Rock'n'roll za Rogliča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tritedenski španski Vuelti je čas za prvo pravo gorsko etapo. Vodilni Primož Roglič in ekipa bodo morali prestati pasti 152-kilometrske trase s 3.670 višinskimi metri od Gandie do Balcon de Aclicanteja. Vsebovala bo kar šest gorskih ciljev, na predzadnjem se bodo delile bonifikacijske sekunde.

Za nosilca rdeče majice Primoža Rogliča bo dobrodošlo, da predel jugovzhodne Španije dobro pozna, saj se je v preteklosti z ekipo že pripravljal v okolici Alicanteja, kjer je bil tudi nastanjen. Danes bo na posebni preizkušnji, saj lahko pričakujemo, da bodo tekmeci skušali udariti in ga napasti.

Takoj od štarta v Gandii – kolesa bodo začeli vrteti ob 13.07, kilometer 0 pa bodo dosegli ob 13.30 – bo šla cesta navkreber proti gorskemu cilju I. kategorije Puerto La Llacuna, ki bo dolg 9,4 kilometra, povprečna naklonina bo znašala 6,2 odstotka, na enem delu bo tudi 17-odstoten naklon.

Gor, dol, gor, dol ...

Po spustu bo cesta do naslednjega gorskega cilja valovita. Ta sliši na ime Puerto de Benilloba, ki predstavlja test III. kategorije. Dolg bo 3,5 kilometra s povprečnim 3,5-odstotnim naklonom. Po kratkem počitku bo sledil nov test in vzpon na najvišjo točko dneva. Puerto de Tudons je gorski cilj II. kategorije (7,1 km, 5,2-odstotni naklon) in leži na višini 1.025 metrov.

Gorski cilj Puerto La Llacuna ima predznak I. kategorije in bo na sporedu takoj po štartu. Foto: A.S.O.

Sledil bo spust za 600 višinskih metrov, ko bo pred kolesarji leteči cilj v Relleuu. A se bo cesta že pred tem vzpenjala in nadaljevala proti četrtemu gorskemu cilju – Puerto El Collao (9,5 km, 4,6-odstotni naklon).

Predzadnji gorski cilj sam po sebi ne bo zahteven, saj ima predznak III. kategorije, a se bodo na Puerto de Tibi (5,3 km, 5,3-odstotni naklon) delile bonifikacijske sekunde. Če ubežniki ne bodo zmogli priti do te točke, potem lahko pričakujemo šprint favoritov za skupno zmago na Vuelti.

Razburljiv zaključek nad Alicantejem

Veliki finale bo predstavljal vzpon nad obmorskim mestom Alicantejem. Balcon de Alicante je na višini 995 metrov in ima predznak gorskega cilja I. kategorije. Najtežji del 8,4-kilometrskega vzpona s povprečnim naklonom 6,2 odstotka bo od 4,5 kilometra naprej, ko bo šlo v rdeče. Naklonina bo večkrat presegla 10, na enem tudi 14 odstotkov.

Zaključni vzpon Balcon de Alicante. Foto: A.S.O.

Glede na predstavljeno nas čaka danes zelo zanimiv dan na Vuelti. Slovenija ima v Primožu Rogliču vodilnega, Jan Polanc pa se odlično drži na 12. mestu. Predvsem bo treba pogledovati proti konkurenci. Zagotovo bodo kaj skušali pripraviti pri Movistarju, ki imajo veliko železij v ognju, prav tako bodo aktivni pri Ineos Grenadiers, Bahrain Victorious ...