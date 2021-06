Napadi na Pogačarja

Tretji dan dirke Po Sloveniji prinaša 165,8 kilometra dolgo etapo od Brežic do Krškega. Trasa ne bo prinesla zasuka v boju za zeleno majico najboljšega, ki je trdno na plečih slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja. Lahko pa pričakujemo, da ga bodo tekmeci napadali in naredili dan nekoliko bolj razburljiv.

3. etapa, 11. junij 2021, Brežice–Krško, 165,8 km

Trije gorski cilji bodo v tretji etapi, ki se bo začela ob 11. uri v Brežicah. Sprva bosta gorska cilja III. kategorije Drensko Rebro in Studenec, 20 kilometrov pred ciljem pa bo prišel na vrsto Sremič (gorski cilj II. kategorije – 4,1 kilometra, 6-odstotni naklon). Pred koncem v Krškem bo sledila še krajša vožnja navkreber, nato bodo favoriti za etapno zmago na cesto položili svoje karte.

V dirki za skupno zmago se naj ne bi danes zgodilo nič pretresljivega. Vzponi ne bodo povzročali nobenih preglavic vodilnemu Tadeju Pogačarju in njegovi močni ekipi UAE Emirates, ki je v drugi etapi pokazala svojo moč na dirki Po Sloveniji.

Najprej branjenje majice ...

Junak zadnje Dirke po Franciji je na vzponu na Svetino pobegnil tekmecem in na koncu sam prikolesaril na cilj na Celjski grad. V skupnem seštevku ima pred najbližjim zasledovalcem Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious) 1:24 prednosti, kar se zdi neulovljivo. Zlasti, ker bo v soboto še kraljevska primorska etapa, v kateri bo Pogačar zagotovo spet pospešil in tekmece še bolj pustil za seboj.

V 2. etapi je v velikem slogu prikolesaril do cilja kot zmagovalec

A gre slovenski kolesarski šampion dan za dnem in ne prehiteva dogodkov. O tem, ali bo v nadaljevanju dirke še napadal ali bolj branil zeleno majico vodilnega, je dejal: "Danes bomo zeleno majico zagotovo bolj branili. Priložnost imata spet hitrejša kolesarja Trentin (Mateo Trentin, op. a.) in Rui (Rui Felipe Oliveira). Danes bo bolj šprintersko. Na Sveti Gori bo treba nato ubraniti majico in jo pripeljati do Novega mesta."

..., nato lahko pričakujemo nov skok

S tem se je že navezal na ključni del letošnje izvedbe dirke, čeprav je nekako videti, da mu lahko zeleno majico vzame le višja sila. "Verjetno bo v nadaljevanju dirke še več napadov. Zagotovo ne bo lahko braniti. Dirka se še tri dni. Optimistični smo. Super ekipo imamo tu. Iz dneva v dan gremo braniti majico," je še pogledal proti preostanku dirke Po Sloveniji, ko bo moral zaustaviti vse napade, ki jih lahko pričakujemo.