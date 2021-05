Drama na Giru, Landa v bolnišnico, Ewanu etapna zmaga

Zmagovalec dramatične 5. etape Dirke po Italiji je Caleb Ewan, ki je imel v zaključku več moči od Italijana Giacoma Nizzola. Štiri kilometre pred ciljem je prišlo do grdega padca, v katerega je bil vpleten tudi eden od favoritov dirke Mikel Landa. Španca so odpeljali v bolnišnico, zanj je dirka končana. V rožnatem ostaja domačin Alessandro De Marchi.

V zadnjih kilometrih je prišlo do padca več kolesarjev. Med tistimi, ki so se znašli na tleh, je bil tudi eden od favoritov, moštveni kolega Mateja Mohoriča in Jana Tratnika pri ekipi Bahrain Victorious, Mikel Landa. Španec, za katerega je bil usoden otok na cesti, je obležal na tleh, tako da ni prišel do cilja, z reševalnim avtomobilom so ga odpeljali v bolnišnico.

Padel je tudi kolesar Ineosa Rus Pavel Sivakov, ki pa je kljub bolečinam z zaostankom prišel do cilja.

Zaradi padca Lande sta zaostala tudi Tratnik in Mohorič, ki sta kapetana nekaj časa čakala, če bi bil sposoben nadaljevati.

#Giro - Mikel Landa DNF, he was taken away with ambulance (RAI images)#LFRLive pic.twitter.com/UZFRFy0E1A — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 12, 2021

Alessandro De Marchi ostaja v rožnatem. Pred drugim Louisom Vervaekejem ima 42 sekund prednosti. Foto: Guliverimage

De Marchi ostaja vodilni

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Italijan Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), ki je v torek prvič oblekel rožnato majico, drugo mesto pa je izgubil zmagovalec četrte etape Američan Joe Dombrowski, ki je pred koncem prav tako padel.