Zadnja priložnost za pobeg in etapno zmago Mateja Mohoriča?

Po včerajšnji nekoliko bolj umirjeni etapi, ki jo je dobil najboljši iz ubežne skupine Danec Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step), kolesarje na Dirki po Franciji danes čaka bolj razgibana etapa. Na trasi od Moirans-en-Montagna do Polignyja (172,8 km), ki bo zaradi številnih jezer na območju Jure prava paša za oči, bosta dva kategorizirana vzpona, ki pa kolesarjem ne bosta vzela veliko energije.

Prvi jih čaka po dobrih 20 kilometrih. Gre za vzpon na Côte du Bois de Lionge (4. kategorije), do koder pelje 1,9 kilometra dolg klanec s 5,7-odstotnm povprečnim naklonom. Drugi klanec jih čaka manj kot 30 kilometrov pred ciljem. Do Côte d'Ivory (3. kategorije) pelje 2,3 kilometra dolga cesta s povprečnim 6,1-odstotnim naklonom. Leteči cilj bo 75 kilometrov pred ciljem v kraju Ney.

Glede na profil trase je pričakovati, da se bodo za etapno zmago udarili ubežniki, lahko pa se zgodi, da bodo napako od včeraj skušale popraviti sprinterske ekipe, ki bi lahko prek razgibanega terena skušale svoje sprinterje pripeljati do obračuna za etapno zmago.

Če bi prišlo do pobega, bi to lahko izkoristil tudi Matej Mohorič. Letos je bil že dvakrat del ubežne skupine, ki se je na koncu pomerila za etapno zmago, a mu nobena od teh dveh etap (9. in 13. etapa sta se končali z gorskim ciljem) ni ustrezala. Današnja trasa mu je precej bolj pisana na kožo.

Tudi tretji Slovenec Luka Mezgec bi lahko poskusil svojo srečo v pobegu, če bi mu v ekipi Jayco AlUla, kjer skrbi za sprinterja Dylana Groenewegna, ki mu letos še ni uspelo priti do etapne zmage, dali proste roke.

V skupni razvrstitvi vse po starem

V skupni razvrstitvi dirke po včerajšnji etapi ni prišlo do sprememb. Še vedno močno vodi Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) kar sedem minut in 35 sekund naskoka in je na pragu druge zaporedne zmage na Touru. Tretji je Pogačarjev moštveni kolega, Britanec Adam Yates, ki pa zaostaja že 10 minut in 45 sekund.

Etapa, ki jo bo z obiskom starta počastil tudi petkratni zmagovalec Toura Eddy Merckx, se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.15, zares pa bo šlo od 13.30 naprej. Najboljši bodo ciljno črto prečkali malo po 17. uri.

