Danes na Franji dan D - vrhunec sezone za številne rekreativne kolesarje

Potem ko so v petek izvedli kronometer, ki je štel tudi za državne naslove, in včeraj izpeljali 83-kilometrski maraton Barjanka, novost na Franji, ter družinski maraton, bo danes na 37. izvedbi najbolj množične kolesarske prireditve pri nas vrhunec tridnevnega praznika: velika in mala Franja.