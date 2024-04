Cosnefroyu Barbantska puščica, brez slovenskega uspeha

Z dirko Barbantska puščica, ki sicer ne šteje za točke svetovne serije, se je začel niz ardenskih kolesarskih dirk. Preizkušnjo od Leuvna do Overijseja, dolgo 195,2 kilometra, je dobil Benoit Cosnefroy, francoski kolesar Decathlon AG2R La Mondiale, ki je imel največ moči v sprintu skupine šestih kolesarjev. Drugo in tretje mesto sta zasedla domača kolesarja Dylan Teuns in Tim Wellens.

Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je zasedel 65. mesto, za najhitrejšimi je zaostal pet minut in pet sekund, Anže Ravbar (UAE Emirates) pa je v svojem debiju na dirkah najvišje ravni odstopil.

Odločilni pobeg se je sicer zgodil 35 kilometrov pred ciljem. Prvi so pobegnili Wellens, Teuns in Marijn van den Berg, pozneje so se jim pridružili še štirje tekmovalci. Van den Berg je poskušal z napadom na zadnjem vzponu, kar ga je stalo moči, tako da je pozneje zaostal že pred sprintom. Prvi zasledovalci so na cilj prišli z 28 sekundno zamudo. V zasledovalni skupini je bil najhitrejši Avstralec Michael Matthews.

Preberite še: