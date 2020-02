Bouhanniju etapa in skupno vodstvo, Slovenca v ozadju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec tretje etape dirke po Savdski Arabiji je Francoz Nacer Bouhanni (Arkea Samsic), Slovenca na dirki, Jan Tratnik in Grega Bole (oba Bahrain McLaren) sta z zaostankom sedmih minut in 16 sekund etapo končala na 74. in 75. mestu.