Blaža Pintarič svetovna podprvakinja v maratonu

Francozinjo in Slovenko je na koncu ločila minuta in 53 sekund. Do brona je prikolesarila Robyn De Groot iz Južne Afrike, zaostala je 2:40 minute.

Pintaričeva je letos osvojila dve srebrni medalji na velikih tekmovanjih v maratonu, druga je bila tudi v začetku julija na evropskem prvenstvu na Norveškem.