Pintaričeva šesta na EP v maratonu, Valjavec ni štartal

Italijanski Spilimbergo je danes gostil gorske kolesarje, ki so se pomerili na evropskem prvenstvu v maratonu. Blaža Pintarič, prej Klemenčič, je po 104 kilometrih osvojila šesto mesto. Med prijavljenimi je bil tudi nekdanji izvrstni cestni kolesar Tadej Valjavec, ki se je letos vrnil na kolo, a se na koncu ni pojavil na štartu.

Med ženskami je slavila Norvežanka Gunn Rita Dahle Flesjaa, najboljša gorska kolesarka v olimpijskem krosu vseh časov, ki je za 24 sekund premagala še eno izvrstno tekmovalko v krosu, Poljakinjo Majo Wloszczowsko. Na tretjem mestu je končala Švicarka Arianne Lüthi, ki je zaostala že deset minut in 31 sekund. Pintaričeva je na šestem mestu zaostala 16 minut in 50 sekund.

Moško dirko je dobil Rus Aleksej Medvedjev, ki je imel minuto in 35 sekund prednosti pred Italijanom Samuelejem Porrom na drugem ter tri minute in 11 sekund pred še enim Italijanom Fabianom Rabensteinerjem. Lenart Noč ni prišel do cilja. Dirke tako kot Valjavec ni startal še četrti Slovenec Borut Ramšak.