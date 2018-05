Pintaričevi sedmič Kamniški kros, Naglič prvi med mlajšimi člani

Slovenka Blaža Pintarič in Italijan Nadir Colledani sta zmagovalca 21. mednarodnega Kamniškega krosa za gorske kolesarje. Na dirki prve kategorije v Kamniku je Pintaričeva, prej Klemenčičeva, slavila sedmič v svoji karieri, Colledani pa je upravičil vlogo prvega favorita moške dirke. Rok Naglič je bil peti in prvi med mlajšimi člani.

Pintaričeva je Kamniški kros dobila sedmič v elitni ženski kategoriji, nazadnje leta 2013 še v dresu Calcit Bike Teama.

Osemintridesetletnica se je prvič po dveh letih in odsluženi dopinški kazni predstavila na kakšni od slovenskih dirk. Do današnje zmage je prišla v drugi polovici dirke, ko je zlomila odpor Rusinje Vere Medvedeve in Ukrajinke Marike Tovo.

"Med tednom sem trenirala na suhi progi, današnja mokra proga je bilo presenečenje. Ampak to smo pričakovali. V prvih dveh krogih sem preverila konkurenco. V tretjem krogu, na pol dirke, sem šla naprej. Navzgor sem šla na vso moč, dol z rezervo. Na zadnji dirki v Kamniku sem si zlomila rebro, zato nisem nič tvegala," je potek današnje dirke opisala Pintaričeva, ki je pohvalila tudi prenovljeno progo, ki je premiero ugledala ta konec tedna.

Naslednja Slovenka na cilju je bila Tina Perše (Calcit Bike Team) na osmem mestu.

Colledani, lani drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala med mlajšimi člani in evropski podprvak, je upravičil vlogo favorita in prav tako v drugi polovici dirke naredil odločilno razliko proti tekmecem. Drugi je bil z minuto in 42 sekundami zaostanka njegov rojak Nicholas Pettina, tretji je bil še en Italijan Daniele Braidot.

Do četrtega mesta je prišel Madžar Andras Parti, peti je bil najboljši Slovenec Rok Naglič, član kamniške ekipe, ki je slavil med mlajšimi člani. Deseterico je ujel še Gregor Krajnc, drugi član Calcit Bike Teama je bil deseti.