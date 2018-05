Bennett tokrat hitrejši od Vivianija

Dirka po Italiji, 7. etapa

Italijan Elia Viviani, ki so ga označili za najboljšega šprinterja letošnjega Gira, je v tretji šprinterski etapi in skupno sedmi etapi dirke doživel prvi poraz. Na cilju v kalabrijskem obalnem mestu Praia a mare ga je premagal kolesar ekipe Bora Hansgrohe Irec Sam Bennett.

Za Ircem, ki je zabeležil 23. zmago v karieri in prvo letošnjo, so sledili trije Italijani, poleg Viviana še Sacha Modolo in Niccolo Bonifazio, za katerega je garal tudi Matej Mohorič, slabih 20 kilometrov pred ciljem, ko je Italijanu počila zračnica, sta tudi zamenjala kolesi.

V skupnem seštevku je pred dvema zahtevnima gorskima etapama vodstvo zadržal Britanec Simon Yates.