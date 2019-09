Belgijsko tožilstvo za Vinokurova in Kolobnjeva zahteva zaporno kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijsko tožilstvo za nekdanja kolesarja Kazahstanca Aleksandra Vinokurova in Rusa Aleksandra Kolobnjeva zahteva šestmesečno zaporno kazen ter plačilo denarne globe v višini 100.000 evrov za Vinokurova in 50.000 evrov za Kolobnjeva, poroča cyclingnews.com. Zdaj že kolesarska upokojenca sta se znašla na sodišču v Liegeu zaradi podkupovalne afere.

Vinokurov, zdajšnji direktor ekipe Astana, naj bi takratnemu ruskemu tekmecu v pelotonu plačal 150.000 evrov, da mu je ta leta 2010 prepustil zmago na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege, poroča cyclingnews.com.

Šlo naj bi za posojilo

Švicarska revija L'Illustre je že leta 2011 objavila novico o podkupovanju, dopolnila jo je z elektronskimi sporočili, ki sta si jih izmenjavala kolesarja in ki so potrjevala, da sta se med seboj dogovarjala o plačilu. A kolesarja sta podkupovanje zanikala in pravita, da je pri tem šlo za posojilo.

"To je moje zasebno življenje. Je še ena stvar, s katero me želijo očrniti. Pogosto posojam denar sem in tja, za posojilo je šlo tudi v tem primeru," je takrat dejal Vinokurov, za katerega je bila zmaga na sporni dirki prva po vrnitvi na tekmovanja po dopinški kazni.

Ta sta na omenjeni dirki ušla zasledovalcem in se med seboj udarila za zmago.

Osumljenca v postopku sta zdaj že tekmovalno upokojena

Leta 2012 so primer preiskovali tudi preiskovalci v zvezi z afero o nečednih poslih zdravnika Micheleja Ferrarija, ugotovili so sumljiva denarna nakazila med obema kolesarjema, a Italijani niso ukrepali. Zato pa je leta 2014 odprlo primer sodišče v Liegeu, ki bo izrek sodbe objavilo 8. oktobra.

Osumljenca v postopku sta zdaj že tekmovalno upokojena, olimpijski kolesarski prvak iz Londona Vinokurov je prenehal tekmovati po olimpijskem zlatu leta 2012, Kolobnjev, sicer dobitnik bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu, pa lani.

Kot piše francoski L'Equipe, belgijsko tožilstvo od sodišča zahteva, naj oba razglasi za kriva ter s Kolobnjevega bančnega računa zaseže 150.000 evrov, ki naj bi mu jih nakazal Vinokurov.