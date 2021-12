AKCIJA: Ob nakupu mestnega e-kolesa Vam PODARIMO DDV!

Oglasno sporočilo

Z vrhunsko ponudbo e-koles na različne načine spodbujamo vse generacije uporabnikov, da na poti v šolo, službo ali v mesto izberejo namesto avtomobilov vožnjo z e-kolesi.

NE VESTE, KATERO IZBRATI?

Spodaj najdete naše TOP predloge:

MALAGUTI BOLONINA, E-KOLO LETA 2021

Ponosni smo na model MALAGUTI BOLONINA, ki smo ga izbrali za svoje e-kolo leta 2021. Gre za mestno e-kolo odlične kakovosti z motorjem BOSCH Active Line 40 Nm in baterijo BOSCH PowerPack 400 Wh. Na voljo ima 12 prestav, gibljiv nosilec krmila ter delno vzmetenje sedeža, kar pripomore k večjemu udobju med vožnjo. Doseg baterije je v povprečju 70 kilometrov ali več, odvisno od terena, načina vožnje, telesne teže uporabnika ter stopnje pomoči motorja, kot so Eco, Tour, Sport in Turbo.

Kolo je že opremljeno s prtljažnikom, zaščitnimi strehicami in lučmi, tako da ste takoj pripravljeni na vožnjo po mestnih ulicah.

Zakaj Bolonina? Za udobno raziskovanje vašega najljubšega mesta.

Za vožnjo v službo, kamor zdaj ne boste nikoli zamudili.

Nadomestek avtomobila, ki ne potrebuje parkirnega mesta.

24-mesečna tovarniška garancija.

RETRO ŠIK ELECTRA TOWNIE GO!

Za vse ljubitelje udobja in mestnega retro šika je na voljo kolekcija e-koles znamke ELECTRA - TOWNIE GO!. Tudi ta model mestnega e-kolesa se ponaša z motorjem BOSCH Active Line 40 Nm in baterijo BOSCH PowerPack 400 Wh. Pri Electri stavijo na udobje in zagotavljamo vam, da se po prvi vožnji ne boste mogli več ločiti od svojega novega e-jeklenega konjička, ob tem pa boste zaradi stilskega modela poželi tudi mnogo zavidljivih pogledov.

Zakaj se boste zaljubili vanjo? Preprosto prestavljanje z integriranim menjalnikom Shimano NEXUS.

Barvno usklajeni blatniki vas ohranjajo čiste, sprednja in zadnja LED-osvetlitev pa vas varujeta.

12-mesečno ELPEC eBikes jamstvo na rabljena e-kolesa

MALAGUTI PESCAROLA ZA TISTE, KI ŽELIJO VEČ!

Tisti, ki tudi v mestu prisegate na bolj športni slog, boste navdušeni nad modelom e-kolesa MALAGUTI PESCAROLA. Malaguti Pescarola je opremljen z močnejšim motorjem BOSCH Active Line Plus 50 Nm in močno baterijo BOSCH PowerTube 500 Wh, zato vas bo spremljal na vseh vaših mestnih in tudi zunajmestnih dogodivščinah. E-kolo je že opremljeno z vsem, kar si želi vaše urbano srce.

Kaj Pescarolo naredi tako posebno? Eleganten design z integrirano baterijo

Zmogljiva baterija in motor

Hidravlična sedežna opora za dodatno udobje

Nepremagljiva cena

VAŠ SPECIALIST NA PODROČJU E-KOLES - ELPEC eBIKES

ELPEC eBikes je prvi specializirani center e-koles v Sloveniji, ki ponuja širok izbor različnih modelov mestnih, treking in gorskih e-koles uveljavljenih evropskih proizvajalcev.

Kaj ponujamo?

Prodajo novih e-koles s tovarniško 24-mesečno garancijo,

s tovarniško 24-mesečno garancijo, servis e-koles , pooblaščen za servisiranje pogonskih sklopov BOSCH, Shimano in Brose,

, pooblaščen za servisiranje pogonskih sklopov BOSCH, Shimano in Brose, najem e-koles (dnevni, vikend in tedenski; za daljše obdobje po dogovoru),

(dnevni, vikend in tedenski; za daljše obdobje po dogovoru), prodajo rabljenih e-koles, generalno servisiranih, z ELPEC eBikes 12-mesečnim jamstvom,

