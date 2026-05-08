Takšen pekel čaka Jonasa Vingegaarda do prestiža

Prvi grand tour kolesarske sezone se začenja danes v Bolgariji z ravninsko etapo, ki se je bodo razveselili predvsem specialisti za šprinte. Traserji 109. Dirke po Italiji so bili šprinterjem letos naklonjeni, zanje so pripravili osem etap. Na 3.468 kilometrih od Nesebarja do Rima v naslednjih treh tednih bo sedem etap hribovitih, pet gorskih, v programu pa je tudi en ravninski posamični kronometer. Letošnji Giro s skupni 48.700 višinci ne sodi med najbolj plezalne izvedbe v zadnjih desetih letih.

Danski as Jonas Vinngegaard na 109. Giro prihaja kot orjaški favorit za zmago, z njo pa bi zaokrožil svojo zbirko zmagoslavij na grand tourih, in to še pred velikim tekmecem Tadejem Pogačarjem. Ta je italijansko pentljo resda že osvojil leta 2024, s Tourov ima štiri zmage (2020, 21, 24 in 25), manjka pa mu Vuelta, na kateri je dirkal le enkrat, leta 2019 je zasedel tretje mesto. Vingegaard je Vuelto osvojil lani, na francoski pentlji pa je slavil v letih 2022 in 2023. V naslednjih treh tednih lahko torej zaokroži zbirko.

Kljub temu da trasa letošnje rožnate pentlje ne sodi med najbolj plezalne – od leta 2017 sta imela manj kot 50 tisoč višincev le še dva, leta 2021 in 2024, ko je skupno zmago slavil Pogačar –, mu priložnosti za lomljenje tekmecev na klancih vseeno ne bo manjkalo. Predstavljamo vam nekaj potencialno ključnih etap letošnje dirke.

Prva gorska preizkušnja

Prva etapa po okusu enega najboljših plezalcev na svetu bo že konec prvega tedna dirke, v petek, 15. maja. Sedma etapa je prva od treh, ki so jih prireditelji označili z drugo najvišjo stopnjo zahtevnosti, s štirimi zvezdicami. 221-kilometrska preizkušnja od Formie do Blockhausa je tudi najdaljša na letošnji dirki. Prvih 120 kilometrov bo precej nezahtevnih, nato pa se začnejo klanci, za konec prav najtežji, na Blockhaus, 13,6 kilometra dolg, ozek in vijugast ciljni vzpon na 1.665 metrov nadmorske višine, z 8.4-odstotnim povprečnim naklonom in deli, na katerih naklonina dosega 14 odstotkov. Skupno kolesarje čaka prek 4.500 višincev.

Edini kronometer

Deseta etapa prinaša edino vožnjo na čas na letošnjem Giru. 42-kilometrski posamični kronometer od Viareggia do Masse je povsem ravninski, zato bodo morali najboljši hribolazci na njem predvsem nadzorovati časovne izgube. Vingegaard se je v preteklosti že izkazal kot dober kronometrist in na tej etapi bo imel priložnost še uiti največjim tekmecem za skupno zmago.

Le 133 kilometrov in prek 4.300 višincev

Štirinajsta etapa je ena od dveh ocenjenih z najvišjo stopnjo zahtevnosti, torej petimi zvezdicami. Kolesarji bodo 133 kilometrov opravili po cestah okoli Aoste, na trasi pa je le za odtenek ravnine. Že takoj od starta bo šlo v klanec, na Saint Barthalemy (15.7 kilometra dolg klanec prve kategorije s 6,2-odstrotnim povprečnim naklonom), nato pa čez vzpone Douec (III. kategorija), Lin Noir (I.) in Verrogne (II.) do zahtevnega finiša, ciljnega vzpona na Pilo. To je 16,6 kilometra dolg klanec prve kategorije, s sedemodstotnim povprečnim naklonom. Skupno v tej kratki etapi kolesarje čaka prek 4.300 metrov plezanja.

Obisk Švice

Šestnajsta etapa bo s 113 kilometri najkrajša klasična na letošnji dirki, zanimiva bo zaradi tega, ker bo v celoti potekala v Švici (od Bellinzone do Carija), pa tudi zato, ker so ji prireditelji namenili štiri zvezdice za težavnost. Kolesarje čaka pet kategoriziranih klancev, skupno pa okoli 3.000 višincev, posebej zanimiv bo slabih 12 kilometrov dolg zaključni vzpon na Cari. Ta ima osemodstotni povprečni naklon in dele, kjer naklonina dosega 13 odstotkov. Pred tem se bodo tekmovalci dvakrat povzpeli Leontico, ki je vsega trikilometrski klanec, a z nakloni med 8,5 in 14 odstotki.

Brutalna kraljica dirke

19. etapa bo prava poslastica v Dolomitih, s približno pet tisoč višinci pa tudi najzahtevnejša na letošnji dirki. V brutalni kraljevski etapi bodo tekmovalci opravili 15 kilometrov od Feltreja do Allegheja, vmes pa vozili na prelaze Passo Duran (12 km/8,1 %), Coi (5,8 km/9,3 %), Forcella Staulanza (6,3 km/6,7 %), Passo Giau (9,8 km/9,3 %) in Passo Falzarego (10 km/5,4 %). Tudi zaključek bo v klanec, na prelaz Piani di Pezzè (4,9 km/9,8 %).

Prelaz Giau je z 2.233 metri tudi najviošja točka letošnjega Gira, torej t. i. "cima Coppi". Na tej etapi lahko pričakujemo bodisi velik spopad favoritov bodisi nadzorovano in previdno vožnjo ter varčevanje z močmi, saj le dan kasneje sledi še eno gorsko mučenje.

Zadnja priložnost

Dvajseta etapa bo ponudila še zadnjo priložnost za morebitne premike v skupnem seštevku in če se bodo favoriti v kraljevski 19. etapi še morda varčevali, na tej ne bo več nobenih izgovorov. Predzadnji dan dirke se bo 109. Giro tudi najbolj približal Sloveniji. 151-kilometrska etapa bo potekala v Julijskih Alpah, začela se bo v Huminu (Gemona del Friuli) in končala na Piancavallu. Na ta, dobrih 14 kilometrov dolg klanec prve kategorije z osemodstotnim povprečnim naklonom (najstrmejši deli dosegajo 14 odstotkov), se bodo kolesarji povzpeli dvakrat. Drugič do cilja, na katerem bo 109. Giro že dobil skupnega zmagovalca.

Dobrih 130 kilometrov dolga zaključna etapa s štartom in ciljem v Rimu bo le še parada šampionov in pa na koncu še prestižen obračun šprinterjev.

Vse etape 109. Dirke po Italiji:

Etapa Datum Kraj Dolžina Vrsta 1 8. maj Nesebăr - Burgas (Bolgarija) 156 km ravninska 2 9. maj Burgas - Veliko Tarnovo (Bolgarija) 220 km hribovita 3 10. maj Plovdiv - Sofia (Bolgarija) 174 km ravninska 11. maj prost dan 4 12. maj Catanzaro - Cosenza 144 km hribovita 5 13. maj Praia a Mare - Potenza 204 km hribovita 6 14. maj Paestum - Napels 161 km ravninska 7 15. maj Formia - Blockhaus 246 km gorska 8 16. maj Chieti - Fermo 159 km hribovita 9 17. maj Cervia - Corno alle Scale 184 km gorska 18. maj prost dan 10 19. maj Viareggio - Massa 40,2 km posamični kronometer 11 20. maj Porcari - Chiavari 178 km hribovita 12 21. maj Imperia - Novi Ligure 177 km ravninska 13 22. maj Alessandria - Verbania 186 km hribovita 14 23. maj Aosta - Pila 133 km gorska 15 24. maj Voghera - Milan 136 km ravninska 25. maj prost dan 16 26. maj Bellinzona - Carì 113 km gorska 17 27. maj Cassana d'Adda - Andalo 200 km hribovita 18 28. maj Fai della Paganelle - Pieve di Soligo 167 km hribovita 19 29. maj Feltre - Piani di Pezzè 151 km gorska 20 30. maj Gemona del Friuli - Piancavallo 199 km gorska 21 31. maj Rome - Rome 131 km ravninska

