Na prvi pogled ima letošnja Dirka po Italiji, ta bo minila brez enega samega slovenskega kolesarja, izrazitega favorita za skupno zmago: Jonasa Vingegaarda, prvo violino ekipe Visma | Lease a Bike, ki bo letos sploh prvič nastopil na rožnati dirki. A kolesarstvo le redko sledi vnaprej napisanim scenarijem, razen kadar je na startu Tadej Pogačar. Giro je dirka, ki neusmiljeno kaznuje vsak slab dan, vsako taktično napako in vsak trenutek podcenjevanja trase, vse skupaj pa lahko začini še ekstremno slabo vreme. Pogledali smo, kdo vse bi lahko Dancu v prihodnjih treh tednih prekrižal načrte.

Jonas Vingegaard je sezono začel izjemno. Ob odsotnosti glavnega rivala Tadeja Pogačarja je zmagal na obeh etapnih dirkah, na katerih je nastopil – na dirki Pariz–Nica in Dirki po Kataloniji. Obakrat je pokazal izjemno moč, čeprav je imel tudi nekaj sreče, saj so njegovi glavni tekmeci odpadli zaradi padcev oziroma poškodb. Na Pariz–Nica sta morala dirko zapustiti Juan Ayuso in Brandon McNulty, v Kataloniji pa je padel in se poškodoval Remco Evenepoel.

Bomo Jonasa Vingegaarda konec maja v Rimu videli v roza majici?

Potem ko so nastop na Giru zaradi zdravstvenih težav odpovedali Joao Almeida, Mikel Landa in nekdanji zmagovalec Gira Richard Carapaz, se zdi pot do rožnate majice za Vingegaarda lažja kot bi si lahko želel. Toda Giro redko sledi logiki papirnatih favoritov. Slabo vreme, zahtevna trasa, dolgi transferji in nepredvidljive italijanske ceste lahko tudi najboljšim močno otežijo pot do skupne zmage.

Če bi Vingegaard osvojil Giro, bi dopolnil zbirko zmag na vseh treh tritedenskih dirkah. V letih 2022 in 2023 je bil najboljši na Dirki po Franciji, lani pa se je podpisal še pod skupno zmago na Vuelti. Če mu to uspe, bo v lovu na trojček premagal Pogačarja, ki na Vuelti še nima zmage. Do zdaj je trojček uspel le sedmim kolesarjem v zgodovini (Eddy Merckx, Felice Gimondi, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali in Chris Froome).

A čeprav se na prvi pogled zdi, da je zmagovalec že znan, v športu noben scenarij ni napisan vnaprej. Poglejmo, kdo bi Dancu lahko prekrižal rožnate načrte.

Giulio Pellizzari Foto: Ana Kovač

Pellizzari: italijanski up za konec desetletnega čakanja

Med glavnimi izzivalci Danca najbolj izstopa domačin Giulio Pellizzari iz ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe.

Italijan je širšo kolesarsko javnost nase opozoril že na Giru 2024, ko mu je Pogačar po etapi, v kateri ga je prehitel tik pred ciljem, podaril očala in rožnato majico, mladi Pellizzari pa mu je nekaj časa celo sledil na slovitem vzponu na Monte Grappo. Lani je, takrat že v dresu Red Bulla, potrdil svoj potencial in Giro končal na odličnem šestem mestu.

Dvaindvajsetletnik je v zadnjih dveh sezonah doživel bliskovit razvoj, še en korak naprej pa je naredil prejšnjo zimo, kar se je odrazilo v rezultatih spomladanskega dela sezone. Tako je marca pred domačimi navijači, med katerimi je izjemno priljubljen, osvojil skupno tretje mesto na dirki Tirreno–Adriatico, nato pa v pripravah na Giro dobil še Dirko po Alpah, kar je odlična napoved za prihodnje tedne.

Letos bo minilo desetletje od zadnje italijanske skupne zmage na Giru. Pred desetimi leti je slavil Vincenzo Nibali. Je lahko Pellizzari njegov naslednik ali pa ga bo zdelal pritisk? Sam ne skriva, da čuti breme rezultata in pričakovanj fanatične italijanske javnosti. Priznava, da na start ne prihaja več le po izkušnje. Zdaj se od njega že pričakuje rezultat in tega se zelo dobro zaveda.

Jai Hindley, zmagovalec Gira 2022 Foto: Guliverimage A mladi Pellizzari, po novem znan pod vzdevkom Duke of Camerino ali vojvoda Camerina (v tem mestu je odraščal), ne bo edini v ekipi Rdečih bikov, ki bo lovil visoko uvrstiitev v skupnem seštevku. To nalogo bo imel tudi Avstralec Jai Hindley, zmagovalec Gira 2022, ki je na predstavitvi ekip poudaril, da si bosta delila kapetansko čast in breme.

Hindley se je v intervjuju za Sportal lani razgovoril o njegovi povezavi s Slovenci.

Adam Yates je na zmagovalnem odru tritedenske dirke nazadnje stal leta 2023, ko je bil tretji na Touru. Foto: Guliverimage

Adam Yates po odpovedi Almeide prevzema kapetansko vlogo

Potem ko je nastop na Giru odpovedal Joao Almeida, ki mu je bolezen povsem porušila priprave, so pri UAE Emirates XRG kapetansko palico predali Adamu Yatesu.

Yates je na Giru zmagal lani – a ne Adam, temveč njegov brat dvojček Simon Yates, ki se je v začetku leta nepričakovano odločil za konec kariere. Adam bo tokrat nosil breme kapetana ekipe, ki je v zadnjih sezonah vajena zmagovati na največjih dirkah.

Britanec je sezono začel že v Avstraliji, edino zmago pa je dosegel na španski etapni dirki O Gran Camiño, kjer pa konkurenca ni bila posebej močna. Kljub temu ostaja izkušen kolesar za tritedenske dirke, ki zna izkoristiti priložnost, če se mu ponudi. Vprašanje je le, ali je še vedno sposoben tri tedne dirkati na ravni, ki bi mu omogočila boj za rožnato majico.

Pri UAE bi kot alternativo lahko preizkusili Avstralca Jaya Vina, ki je sezono začel prepričljivo: zmagal je na dirki Tour Down Under in postal državni prvak v vožnji na čas, nato si je na domači dirki ob padcu po trčenju s kengurujem zlomil zapestje, pozneje pa padel še na Dirki po Kataloniji, kar ga je spet oddaljilo od tekmovalne arene.

Ineos se bo lova na roza majico lotil z dvema orožjema: Eganom Bernalom in Thymenom Arensmanom, drugim in tretjim z letošnje Dirke po Alpah. Foto: Guliverimage

INEOS Netcompany z dvema orožjema: Bernal in Arensman

Ekipa INEOS Grenadiers, okrepljena z novim sponzorjem Netcompany, v boj za rožnato majico pošilja dva kapetana: Egana Bernala in Thymena Arensmana.

Bernal, zmagovalec Gira 2021, je že s samo vrnitvijo na najvišjo raven napisal eno najlepših zgodb sodobnega kolesarstva. Po grozljivi nesreči na treningu v Kolumbiji leta 2022 je bilo vprašljivo celo, ali bo še kdaj normalno hodil, kaj šele dirkal na najvišji ravni. A Kolumbijec se je vrnil.

Ne samo to – pred letošnjim Girom je pokazal odlično formo. Na Dirki po Alpah je osvojil drugo mesto, spomenik Liège–Bastogne–Liège pa končal na šestem mestu, kar je dovolj, da si zasluži mesto med resnimi kandidati za stopničke.

Dobro pripravljen je tudi njegov ekipni kolega Arensman. Nizozemec je Giro že dvakrat končal na šestem mestu, letos pa si želi več. Na Dirki po Alpah je zasedel tretje mesto, tik za Bernalom in Pellizzarijem, kar kaže, da je forma prava.

Derek Gee-West Foto: Guliverimage

Derek Gee-West želi upravičiti zaupanje Lidl-Treka

Pri ekipi Lidl-Trek so kapetansko vlogo zaupali kanadskemu državnemu prvaku Dereku Geeju-Westu, ki je lani zapustil izraelsko moštvo Israel-Premier Tech (zdaj NSN Cycling), v novih barvah pa se še ni povsem dokazal, zato je Giro zanj velika priložnost.

Glede svojih ambicij na Giru je bil povsem jasen. "Sanje? Zagotovo uvrstitev na zmagovalni oder. Za to delam. Giro je bil vedno moja najljubša tritedenska dirka, že odkar sem ga gledal kot otrok. V mojem srcu ima posebno mesto in prav na tej dirki sem si zares ustvaril ime," je povedal pred startom.

Gee-West (West je dekliško ime njegove žene) je Giro lani končal na visokem četrtem mestu, kar je bil eden največjih rezultatov njegove kariere, leta 2023 pa je kar štiri etape končal na drugem mestu, kar je pritegnilo pozornost kolesarske javnosti.

Felix Gall Foto: Guliverimage

Felix Gall čaka na visoke gore

Ob naštevanju favoritov za rožnato majico ne gre pozabiti na Felixa Galla, kolesarja francoske ekipe Decathlon CMA CGM, o kateri se letos (no, že lani) ogromno govori predvsem zaradi njihovega prvega zvezdnika, komaj 19-letnega Paula Seixasa, ki bo krst na tritedenskih dirkah doživel kar na največji med njimi – Dirki po Franciji.

A na Giru bo v ospredju Gall. 28-letni Avstrijec je dobro formo v tej sezoni že pokazal s petim mestom na Dirki po Združenih arabskih emiratih in šestim mestom na Dirki po Kataloniji, na Giru pa bo razliko poskušal narediti predvsem v gorskih etapah, ki so njegov teren.

Spomnimo se samo njegove veličastne zmage na Touru leta 2023, ko je slavil v etapi prek Col de la Loze do Courchevela. Tistega dne je do takrat vodilni Pogačar doživel enega najtežjih trenutkov kariere, zaostal debelih sedem minut in pokopal sanje o tretji skupni zmagi na Touru. Gall zna v visokih gorah narediti škodo. Vprašanje je le, ali bo dovolj konstanten skozi vse tri tedne.

Ben O'Connor Foto: Guliverimage

Lahko Ben O'Connor najde stabilnost?

Pri avstralski ekipi Jayco AlUla upe polagajo v Bena O'Connorja, ki je bil na Giru že zelo blizu zmagovalnega odra. Leta 2024 je dirko, ki jo je rutinsko dobil prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, končal na četrtem mestu. Tridesetletni Avstralec za seboj nima ravno rezultatsko bleščeče pomladi, je bil pa nedavno osmi na Dirki po Alpah, kar mu je zagotovo vlilo nekaj samozavesti pred začetkom Gira.

Njegova glavna težava ostaja nestanovitnost. Že večkrat je dokazal, da je sposoben izjemnih predstav, a na tritedenskih dirkah se mu pogosto zgodi slab dan, ki ga praviloma (pre)drago stane.

Skratka, na papirju je Vingegaard zmagovalec Gira 2026, a kot pravijo, papir prenese vse.

