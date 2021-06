Nov Kanadčan v zmajevem gnezdu

Ljubljanski hokejski klub je v svoje vrste pripeljal kanadskega krilnega napadalca Wada Murphyja. 27-letnik je v zadnjih dveh sezonah igral na Norveškem, sprva za Narvik, v končanem tekmovalnem obdobju pa za Valerango. Za to je odigral 24 tekem ter v statistiko vpisal sedem zadetkov in osem asistenc. Sezono pred tem je dosegal točko na tekmo.

Pred selitvijo v Evropo je dobri dve sezoni preživel v ligi ECHL, pred tem pa igral v univerzitetni ligi.

"Lep pozdrav vsem navijačem HK SŽ Olimpije. Slišim samo lepe stvari o Ljubljani, klubu in navijačih oziroma podpornikih. Ekipa je odlična in zelo se že veselim začetka. Do snidenja ostanite varni in zdravi," sporoča Murphy.

Fotografija iz leta 2016, ko je igral na univerzi v Arizoni. Foto: Guliverimage

Četrti tujec

Gre za tretjo novo tujo okrepitev Olimpije, sicer pa četrtega tujca v zeleno-belem dresu. Vratar Paavo Hölsä je med vratnicam stal že v lanski sezoni, pred Murphyjem pa so se Ljubljančani za sodelovanje dogovorili s kanadskim branilcem Sebastienom Pichejem in francoskim napadalcem Guillaumom Leclercom.