Ovečkin upa na manj kaosa

Po uvodnem srečanju finala lige NHL pri poražencih Washington Capitals v nadaljevanju upajo na manj kaosa in poudarjajo, da so pripravljeni precej bolje kot pred uvodno bitko za Stanleyjev pokal. Pri Vegasu, ki v seriji na štiri zmage vodi z 1:0, prav tako dajejo vedeti, da je bila ponedeljkova predstava daleč od pričakovane.

Hokejisti Washington Capitals, ki po letu 1998 prvič nastopajo v velikem finalu najkakovostnejšega hokejskega klubskega tekmovanja, in Vegas Golden Knights, ki drsajo v prvi sezoni lige NHL, so se v rednem delu tekmovanja srečali zgolj dvakrat.

Obakrat so bili uspešnejši novinci v tekmovanju. Decembra so v Vegasu zmagali s 3:0, v začetku februarja pa v prestolnici s 4:3. V zgolj dveh obračunih in posledično tem, da Zlatih vitezov ne poznajo dobro, so pri Washingtonu med drugim iskali vzrok za uvodni poraz v finalu (4:6). Lahko si ogledaš še toliko videoposnetkov nasprotnika, a povsem nekaj drugega je stati na ledu in se boriti z njim, pravijo v taboru Capitalsov. Prav zato menijo, da so zdaj precej bolje pripravljeni na kolektiv iz prestolnice igralništva, kjer bo znova potekalo finalno srečanje.

Trener Washingtona Barry Trotz je prepričan, da bo nadaljevanje lažje, saj so njegovi varovanci na ledu po dolgem času začutili, kako je igrati proti Vegasu. Videoposnetki so eno, tekma pa povsem nekaj drugega, pravi Kanadčan. Foto: Reuters

Ne poznajo ga dobro

"Vegasa ne poznamo tako dobro kot kakšne druge ekipe. Igralci so imeli dobre informacije o nasprotniku, a da ga res spoznaš, moraš igrati proti njemu. Proti vsakemu moštvu, proti kateremu igraš redko, potrebuješ nekaj časa, da 'začutiš' njegovo igro, da na ledu ugotoviš najboljši recept za to, kako se mu kar najbolje zoperstaviti," pred sredinim srečanjem razmišlja trener Washingtona Barry Trotz. Verjame, da lahko njegovi varovanci poskrbijo za premierni Stanleyjev pokal Capitalsov: "Če bomo svojo igro pripeljali do ravni, ki smo je sposobni, če bomo uspešno naredili nekaj potrebnih prilagoditev, se bomo v serijo vrnili res hitro."

Najti način za lažji prehod iz obrambne proti napadalni tretjini

Po mnenju branilca Johna Carlsona bo treba proti Vegasu, ki slovi po svoji "forecheckih", izboljšati predvsem prehod iz obrambne proti napadalni tretjini. "Mislim, da se mora vse začeti v naši obrambni tretjini, kjer moramo igrati bolje. Treba bo plošček kar se da hitro spraviti iz nje in priti v njihovo tretjino. To je sicer recept na vsaki tekmi, a še posebej pomemben proti ekipam, kot je Vegas, ki nasprotnikom močno otežuje izhod iz svoje tretjine."

Aleksander Ovečkin upa na manj kaosa, kot ga je bilo na prvem finalnem srečanju. Foto: Reuters

Ponedeljkova tekma je bila precej kaotična. Padlo je kar deset zadetkov, ekipi pa sta se vseskozi izmenjevali v vodstvu. "Serija bo dolga. Na prvi tekmi nismo pokazali najboljše igre, naredili smo precej napak, naš napad ni dal tega, kar se od njega pričakuje. Naslednje srečanje bo izjemno pomembno za obe ekipe. Samozavesten sem in prepričan, da bo v sredo povsem drugačna tekma. Precej bolj intenzivna, bolj bomo osredotočeni na detajle. Upam, da bomo videli več lepšega hokeja in manj kaosa," pa napoveduje kapetan Aleksander Ovečkin.

Vratar Vegasa Fleury sovraži prejete zadetke. "Tudi če jih damo deset, hočem zaustaviti vse strele," pravi 33-letnik. V ponedeljek se mu je četrtič zgodilo, da je v končnici prejel štiri gole, prvič je ob toliko prejetih golih v play-offu zmagal. Foto: Reuters

Fleury ne želi podobne tekme

Tudi v taboru novinca napovedujejo drugačno tekmo. Predvsem vratar Marc-Andre Fleury, velik del sezone tisti člen, ki je reševal Vegas, pričakuje več od sebe. Na uvodni tekmi je prejel kar štiri zadetke. To se mu je v končnici lige NHL do zdaj zgodilo le štirikrat, a do ponedeljka nikoli ni zmagal.

"Želim zaustaviti vse strele, saj veste. Tudi če dosežemo deset zadetkov, še vedno ne želim prejeti nobenega. Sem pa vesel, da igram za ekipo, ki se nikoli ne predaja in se vselej vrača v igro. Upam, da sledi drugačna tekma. Verjamem, da je bila prva za gledalce odlična, a verjemite, za vratarja ni bila," pravi 33-letni Kanadčan, ki so mu po zmagi v bran stopili vsi igralci, pa tudi trener Gerard Gallant: "Fleury je igralec z močnim značajem, je izjemen vratar. Imamo odlično ekipo, igramo soliden hokej, on pa je naša hrbtenica. Brez njega ne bi bili, kjer smo".

Pokazati precej več

Napadalec Vegasa James Neal pričakuje, da bosta obe ekipi v določenih elementih boljši, a dodaja, da bodo tudi tokrat gledalci zagotovo imeli kaj videti, "dolgčas ne bo". "Obe ekipi pravita, da morata izboljšati precej stvari. Mislim, da smo bili na prvi tekmi oboji nekoliko preveč vzneseni in smo nekoliko izgubili tla pod nogama. Lahko smo veseli, da smo iz tekme zadrsali kot zmagovalci, a hkrati se moramo zavedati, da bo treba pokazati še precej več." James Neal se zaveda, da bo treba igrati bolje. Foto: Reuters

Vegas bo lahko računal tudi na napadalca Jonathana Marchessaulta, ki je v zadnji tretjini ob naletu občutil moč Toma Wilsona. Ta je v letošnji končnici naknadno že dobil dodatno kazen, tokrat je ni, tako da bo lahko igral. Kot tudi Marchessault, ki se ni huje poškodoval.

Po sredini drugi tekmi se bo serija za dve srečanji preselila na teren Washingtona.