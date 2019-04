Slovenke po novi zmagi ostajajo na vrhu in v igri za napredovanje

Slovenke so po slabšem začetku in porazu proti Španiji po kazenskih strelih ujele zmagoviti ritem in najprej prvič v zadnjih 15 letih premagale Veliko Britanijo, v petek odpravile Avstralijo, ki bo izpadla v nižji rang tekmovanja, v nedeljo pa strle Severno Korejo. Varovanke Acija Ferjaniča so vodile s 3:1, a so Korejke izenačile, izsilile podaljšek, ki so mu sledili kazenski streli. Po teh so se tretje zaporedne zmage razveselile Slovenke, ki ostajajo v igri za napredovanje.

Katera izbrana vrsta bo napredovala, bo jasno v ponedeljek, ko bodo slovenske hokejistke pomembno zadnjo tekmo prvenstva odigrale z Mehiko.

Na tokratnem tekmovanju sodelujejo poleg Slovenije še reprezentance, Avstralije, DLR Koreje, Mehike, Španije in Velike Britanije, ki so vse stare znanke naše izbrane vrste, saj so se z njo srečale na zadnjih nekaj prvenstvih in v olimpijskih predkvalifikacijah. Zmagovalka prvenstva bo napredovala v divizijo I, skupino B, najslabša izbrana vrsta, to bo Avstralija, pa bo nazadovala v divizijo II, skupino B.

Rezultati tekem SP divizija II, skupina A: Nedelja, 7. april

Mehika : Avstralija 7:4 (0:1, 3:1, 4:2)



Slovenija : DLR Koreja 4:3** (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Dukarič 2., Confidenti 24. (SH1), 29., KS; H. J. Su 9., Kim Un-Hjang 34., Hwang Sol-Gjong 35.



20.00 Španija – Velika Britanija



*kazenski streli Lestvica :

1. Slovenija 4 tekme – 9 točk

2. Mehika 4 -7

3. Španija 3 - 6

4. Severna Koreja 4 – 6

4. Mehika 2 -3

5. Velika Britanija 3 – 5

....................................................

6. Avstralija** 4 – 0



**reprezentanca je nazadovala v divizijo II, skupino B Petek, 5. april

DLR Koreja : Španija 2:1* (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)



Avstralija : Slovenija 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Blazinšek 6., 44., Pren 21., 35., 57., Confidenti 26. (PP1) ; van der Wolf 11. Velika Britanija : Mehika 3:2* (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Četrtek, 4. april

Velika Britanija : Slovenija 2:4 (1:0,0:1,1;3)

Culshaw 20., Lane 57.; Blazinšek 27. (PP1), Confidenti 41. (PP1), 43., Pren 53.



DLR Koreja : Avstralija 4:2 (1:0, 1:2, 2:1)

Mehika : Španija 0:2 (0:0, 0:1, 0:1

Torek, 2. april

Španija : Slovenija 4:3* (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Sans 25. (SH1), Serrano 44. (PP1), Abrisqueta 48., Rivera; Blazinšek 37., 39., Confidenti 50. DLR Koreja : Mehika 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Avstralija : Velika Britanija 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



*kazenski streli Preostale tekme SP: Ponedeljek, 8. april

13.00 Slovenija – Mehika

16.30 Avstralija – Španija

20.00 Velika Britanija – DLR Koreja *Vsi časi so lokalni.

