Pomemben dan za kvartet. Kdo se bo poslovil od elite?

Do konca skupinskega dela svetovnega hokejskega prvenstva sta le še dva dneva. Danes bo znano, kdo se poslavlja od elite. Prvi odgovor o tem, kdo se seli v divizijo I, skupino A, bo znan malo po 17. uri. Za obstanek se bosta na popoldanski tekmi v Helsinkih pomerila zadnji Kazahstan in predzadnja Italija. Zmagovalec bo ostal v tem rangu tekmovanja. Ob 19.20 sledi obračun za obstanek med Avstrijo in Veliko Britanijo, v precej boljšem položaju so slovenski severni sosedi, za obstanek jim zadostuje točka.