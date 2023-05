Obračun velikega vložka: Slovenci za podaljšanje upanja potrebujejo vsaj točko

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je nadvse pomembno srečanje svetovnega prvenstva. Ob 15.20 se bo v Rigi pomerila s Slovaško, proti kateri potrebuje vsaj točko, da ostane v igri za obstanek med elito. Če se bo tekma končala z novo slovensko ničlo, bodo varovanci Matjaža Kopitarja še pred zadnjim, ponedeljkovim obračunom s Kazahstanom ostali brez možnosti obstanka. Zgodnjepopoldansko tekmo v Tampereju bodo odigrali Nemci in Madžari. Zvečer sledi poslastica med Češko in Švico, Američani pa se bodo pomerili s Francozi.

Slovenski hokejisti so po petih tekmah svetovnega prvenstva elitne divizije še edini, ki na računu nimajo točke. Kljub temu v boju za obstanek, za katerega se je treba izogniti zadnjemu mestu v skupini, še niso odpisani. A da bi bilo tako tudi po današnji tekmi, na kateri se bodo ob 15.20 zoperstavili Slovakom, morajo osvojiti vsaj točko, še bolje zmagati.

Če bodo Slovenci uspešni, potem bo o obstanku odločala večerna ponedeljkova tekma s Kazahstanom, ki ima srečanje pred koncem na računu štiri točke. Če bi risi v ta dvoboj krenili z eno ali dvema točkama, bi morali za obstanek Kazahstan premagati po rednem delu, če bi vstopili s tremi točkami, pa bi risom v ponedeljek zadostovala tudi zmaga po podaljšku/kazenskih strelih.

A najprej bo treba opraviti prvi del naloge proti Slovaški, ki ima na računu pet točk, eno zmago in štiri poraze – dva po izvajanju kazenskih strelov. Slovaki imajo še teoretične možnosti za četrtfinale, niso pa odvisni le od sebe. Slovence in Norvežane bi morali premagati po rednem delu, ob tem pa upati, da Latvijci, ki jih do konca predtekmovanja čaka le še neporažena Švica, ne osvojijo nobene točke. V tem primeru bi imeli obe reprezentanci 11 točk, a zaradi zmage na medsebojnem obračunu bi napredovali Slovaki.

Reprezentanci sta se zadnjič srečali na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer so po kazenskih strelih zmagali Slovenci. Med elito sta palice prekrižali štirikrat, vselej so zmagali Slovaki. Foto: Reuters

Slovenska reprezentanca, ki je imela po bolečem petkovem porazu z Latvijo (2:3) prosto soboto, se je s Slovaško na svetovnih prvenstvih elite srečala štirikrat, vselej so zmagali Slovaki. Enkrat z 1:5, dvakrat z 1:3, enkrat pa po izvajanju kazenskih strelov. Boljši izkupiček imajo Slovenci proti tekmecem z olimpijskih iger, kjer so ga premagali na obeh dvobojih – 3:1 in 3:2 je bilo po izvajanju kazenskih strelov.

Foto: Vir: Hokejska zveza Slovenije

Za slovo od SP v ponedeljek zvečer proti Kazahstanu

Po današnji tekmi bodo imeli Slovenci za pripravo na zadnje srečanje dobrih 24 ur, saj se bodo s Kazahstanom v ponedeljek pomerili ob 19.20, kar bo prva večerna tekma risov na tem prvenstvu.

Nemci proti Madžarom, zvečer derbi v Rigi

Istočasno kot Slovenci in Slovaki se bodo v Tampereju pomerili Nemci, ki so še vedno v igri za četrtfinale, in Madžari, ki se borijo za obstanek. Nemci, ki so prvenstvo začeli s tremi težkimi tekmami in tremi porazi za gol, so nadaljevali bolje in so še vedno v igri za četrtfinale. Foto: Guliverimage

Zvečer se bodo v skupini B za prvo mesto udarili stoodstotni Švicarji in trenutno drugi Čehi, obe reprezentanci sta si že zagotovili četrtfinale. V skupini A zvečer sledi obračun še druge stoodstotne reprezentance ZDA, ki ji bodo nasproti stali Francozi.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala razred nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.