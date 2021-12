Slovenci napolnili gol gostiteljev

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B, vknjižila tretjo zmago.

Slovenska hokejska reprezentanca U20 je na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I, skupine B, vknjižila še tretjo zmago in je vodilna na prvenstvu. Po Japonski in Poljski je tokrat z 8:2 odpravila gostiteljico Estonijo, ki ostaja pri začetnih nič točkah.

Selektor slovenske reprezentance Lovro Bajc je pred začetkom prvenstva na Baltiku dejal, da so si zastavili visoke in jasne cilje – prvo mesto. Za zdaj jim gre odlično. Za uvod so s 7:3 premagali Japonsko, nadaljevali z zmago nad Poljsko (3:1), v sredo pa so napolnili gol gostiteljice Estonije (8:2).

V četrtek sledi prost dan, v petek se bodo mladi risi zoperstavili Ukrajini, ta je danes po podaljšku strla Francoze, v soboto pa Slovence čaka še bržkone odločilno srečanje s Francozi.