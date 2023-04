Slovenke SP končale z zmago nad Britankami, cilj izpolnjen

Slovenke so prvenstvo končale z zmago nad Veliko Britanijo in izpolnile cilj - obstanek v tem razredu reprezentančnega hokeja.

Slovenke so proti Britankam trikrat zaostajale za zadetek in z goli Arwen Nylaander, Pie Pren in Sare Confidenti trikrat izenačile. Confidentijeva je štiri minute pred koncem z izenačenjem na 3:3 izsilila podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da so o zmagovalkah odločali kazenski streli. Britanke niso izkoristile nobenega, za slovensko zmago pa je kot edina zadela Confidentijeva. Vratarka Pia Dukarič je zaustavila 45 strelov na svoja vrata.

Slovenke bodo prvenstvo končale na četrtem mestu, s čimer so izpolnile cilj o obstanku v tretjem razredu reprezentančnega hokeja.

V divizijo I, skupino A, bo napredovala zmagovalka prvenstva, pred zadnjo tekmo najbolje kaže gostiteljicam. V divizijo II, skupino A, bo nazadovala zadnja reprezentanca tekmovanja.