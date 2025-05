Švedi z visoko zmago do brona, komu pa zlato?

Švedska hokejska reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. V obračunu obeh gostiteljic tekmovanja so Švedi v malem finalu v Stockholmu premagali Dance s 6:2. V velikem finalu se bosta ob 20.20 pomerili ZDA in Švica.

Za naslov svetovnih prvakov se bodo v nedeljo zvečer udarili Američani in Švicarji. Američani so na samostojnem SP osvojili le eno zlato odličje, in sicer leta 1933. Leta 1960 so bili na olimpijskih igrah v Squaw Valleyju prav tako zlati, olimpijske igre pa so štele tudi za svetovno prvenstvo.

Na drugi strani pa bodo Švicarji že petič igrali v finalu in poskušali končati srebrni urok, ki se je nadaljeval tudi lani, ko so v finalu v Pragi izgubili s Čehi. Švicarji bodo prihodnje leto tudi gostitelji svetovnega prvenstva.

Švedom bronasta kolajna na domačem prvenstvu

Švedi so osvojili bron. Foto: Reuters Švedska je ponovila lanski dosežek iz Prage, ko je SP prav tako končala na tretjem mestu. A letošnji dosežek za Švedsko pomeni tudi razočaranje, saj so gostitelji ene od predtekmovalnih skupin in odločilnega dela SP pričakovali veliki finale, ki pa se jim je izmuznil po polfinalnem porazu z ZDA.

V obračunu z Danci niso imeli veliko težav, potem ko so strli do 25. minute še trdno dansko obrambo, so skandinavskim tekmecem do konca nasuli šest golov. Švedi tako po novem v zgodovinskem pregledu ostajajo pri 12 zlatih medaljah (zadnjo imajo iz leta 2018), 17 srebrnih ter po novem 18 bronastih. Danska pa je že z uvrstitvijo v polfinale dosegla največji uspeh v hokejski zgodovini, danes je lovila sploh prvo medaljo, a ni bila uspešna.

Prihodnje leto tudi s Slovenci v Švici

Prihodnje prvenstvo bo zaradi olimpijskih iger potekalo nekoliko kasneje, med 15. in 31. majem bosta gostitelja Zürich in Fribourg. Na tem prvenstvu bodo igrali tudi slovenski hokejisti, ki se jim je po dveh desetletjih uspelo obdržati med elito.

SP v hokeju, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 25. maj:

Preberite še: