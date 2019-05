Kdo bo še lahko upal na zlato?

Na svetovnem hokejskem prvenstvu na Slovaškem bomo danes dobili oba finalista. V prvem polfinalnem paru se bosta ob 15.15 pomerila olimpijska prvakinja, še edina neporažena reprezentanca Rusija in Finska. Zvečer (19.15) sledi obračun Kanade in Češke. Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 15.45, finale pa ob 20.15.

V igri za zlato odličje na svetovnem prvenstvu v Bratislavi so le še štiri reprezentance. Bitko za prvo finalno vstopnico bost ob 15.15 začeli Rusija in Finska.

Zbornaja komanda je za zdaj neporažena, zmagala je na vseh sedmih tekmah rednega dela, v četrtfinalu pa izločila Američane. Rusi, ki so na Slovaško prišli z izjemno močno zasedbo, polno NHL-ovcev, so ZDA strli težje od pričakovanj, na koncu so se veselili zmage s 4:3. Rusi so v finalu zadnjič igrali leta 2015, ko so jih v boju za zlato ponižali Kanadčani. Zadnjič so bili svetovni prvaki leto prej.

Se bodo Finci v nedeljo potegovali za tretji naslov svetovnih prvakov? Foto: Reuters

Finci so redni del končali na drugem mestu, v četrtfinalu pa jim je nasproti stala severnjaška soseda Švedska. Dobro minuto pred koncem rednega dela so Finci le uspeli izenačiti in izsilili podaljšek, v katerem so se razveselili napredovanja v polfinale.

Zadnjič so v finalu igrali leta 2016, ko so jih ugnali Kanadčani. Prvaki so bili le dvakrat, 1995 in 2011.

Kanadčanom je v četrtfinalu še nekaj sekund pred koncem rednega dela kazalo slabo, nato so priredili preobrat. Zadnjič so bili na svetovnem vrhu 2016. Foto: Reuters

Ponovitev lanskega boja za olimpijski bron

Zvečer bomo priča ponovitvi olimpijskega obračuna za tretje mesto iz Pjongčanga. Udarila se bosta Kanada in Češka. Pod petimi krogi so s 6:4 slavili prvi. Javorovi listi so redni del končali na prvem mestu, v četrtfinalu pa so se zoperstavili Švicarjem. Še nekaj sekund pred koncem rednega dela tekme je kazalo, da se bodo poslovili od tekmovanja, nato pa so pol sekunde pred koncem zadeli za podaljšek in nato izločili hokejiste s križem na prsih. Kanadčani se lahko pohvalijo s 26 naslovi svetovnih prvakov, zadnjič so bili prvaki 2016, naslednje leto so jim Švedi preprečili zlati trojček.

Češka na naslov prvakov čaka od leta 2010. Foto: Reuters

Čehi so redni del končali na drugem mestu, v četrtfinalu jih je pričakala Nemčija, ki se jim je dolgo dobro upirala, a v zadnji tretjini so Čehi stvari postavili na svoje mesto in napredovali v polfinale. Zadnjič so v finalu zaigrali 2010, ko so zadnjič stali na svetovnem prestolu.

SP elitne divizije, polfinale

