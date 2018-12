Srhljivka na Poljskem: Slovenci po izjemnem preobratu na prvem mestu

Slovenski hokejisti do 20 let so po zaostanku z 1:4 uprizorili velik preobrat in po kazenskih strelih s 5:4 strli Madžare, prevzeli prvo mesto in ohranili odlične možnosti za napredovanje v kakovostnejši razred.

Slovenski hokejisti do 20 let so po zaostanku z 1:4 uprizorili velik preobrat in po kazenskih strelih s 5:4 strli Madžare, prevzeli prvo mesto in ohranili odlične možnosti za napredovanje v kakovostnejši razred. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska hokejska izbrana vrsta do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B, ki poteka v poljskem Tychyju, po pravi srhljivki, izgubljala je z 1:4, po kazenskih strelih s 5:4 premagala Madžarsko in skočila na prvo mesto. Slovenci, ki so si pred SP za cilj zadali napredovanje v kakovostnejši razred, imajo tako pred zadnjo petkovo tekmo proti Ukrajini vse niti v svojih rokah. Že zdaj je znano, da so v nižji razred, divizijo II, izpadli Japonci.

Po zmagah nad Italijo (3:0), Japonsko (5:3) in Poljsko (4:3 po podaljšku) so varovanci Aleša Burnika, njegova pomočnika sta Lovro Bajc in Andrej Hočevar, v sredo odigrali ključno srečanje prvenstva in po izjemnem preobratu - pred zadnjo tretjino so izgubljali z 1:4 - po kazenskih strelih s 5:4 na kolena spravili Madžare.

Ti so že po sedmih minutah vodili z 2:0, ob številčni prednosti je nato Jan Drozg znižal zaostanek in poskrbel, da so se Slovenci na odmor po prvi tretjini odpravili z zaostankom 1:2. A nadaljevanje za Burnikove varovance ni bilo uspešno, Madžari so v 29. minuti ušli na +2, v 35. pa povedli že s 4:1. Pred zadnjo tretjino je risom kazalo slabo, če bi izgubili po rednem delu, bi namreč že lahko pozabili na napredovanje.

Predan začel preobrat in postavil piko na i

Aljaž Predan je v 49. minuti kronal številčno prednost in znižal na 2:4, dve minuti zatem pa je za 3:4 zadel Rok Kapel in napovedal razburljivo končnico srečanja. In res je bila. Kapetan Jaka Sodja je šest minut pred koncem rednega dela izenačil in izsilil podaljšek, v katerem zadetka ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Obe ekipi sta bili v loteriji precej nenatančni, po petih serijah je v vsaki reprezentanci zadel le en hokejist, pri risih Predan, ki je streljal tudi v šesti seriji, ko je bil še drugič natančen. Na drugi strani je vratar Žiga Kogovšek zaustavil poizkus Madžara in slovensko slavje se je lahko začelo.

Slovenci so z veliko zmago prevzeli vodstvo na lestvici. Tako kot drugi Madžari imajo na računu 10 točk, a s to razliko, da imajo škarje in platno v svojih rokah. Če bodo v petek v času kosila proti Ukrajincem osvojili vse tri točke, bodo napredovali, ne glede na razplet tekme Madžarska-Poljska.

Že pred petkom je jasno, da se v divizijo II vračajo Japonci.

Razpored tekem SP U20, divizija I, skupina B Sreda, 12. december

Slovenija : Madžarska 5:4* (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0)

Strelci: Drozg 13. (PP1), Predan 49. (Drozg, PP1), KS, Kapel 51. (Sodja), Sodja 54. (Klofutar, Drozg); Madacsi 6., Papp 8., 35., Csaszar 29.

Streli: Slo 33 (12,7,13,1); Hun 31 (12,11,7,1)

Kazni: Slo 6 (0,4,0,2); Hun 22 (4,4,14,0)



Ukrajina : Italija 2:1** (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Poljska : Japonska 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)



**kazenski streli



Lestvica:

1. Slovenija 4 tekme - 10 točk

...............................................

2. Madžarska 4 - 10

3. Poljska 4 - 7

4. Ukrajina 4 - 5

5. Italija 4 - 4

..................................................

6. Japonska** 4 - 0



**reprezentanca je nazadovala v divizijo II, skupino A Torek, 11. december

Poljska : Slovenija 3:4* (1:0,1:1,1:2, 0:1)

Strelci: Soltys 9. (Smal, Walega, PP1), 37.; Drozg 28., Stojan 44. (Drozg), Sodja 47. (Kapel Svetina, PP1), Drozg 65. (Urukalo, Stojan)

Streli: Pol 26 (11,8,7); Slo 32 (5,16,11)

Kazni: Pol 12 (0,8,4); Slo 26 (6,18,2) Madžarska : Italija 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)



Japonska : Ukrajina 2:6 (0:1, 0:1, 2:4)



*podaljšek Nedelja, 9. december

Slovenija : Japonska 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Strelci: Klofutar 16. (Drozg, Urukalo, PP1), Urukalo 21. (Kapel), Drozg 42. (Urukalo, Predan, PP1), Predan 56. (Drozg), Predan 60. (Stojan, Drozg, PP1); Nakajima 6. (Hanzawa), Hirota 19. (Hanzawa, PP1), Shimanuki 60.(Nakajima, Yasuda)

Streli: Slo 29 (15,7,7); Jpn 28 (9,7,12)

Kazni: Slo 24 (2,6,16); Jpn 16 (6,4,6)



Poljska : Italija 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Madžarska : Ukrajina 9:3 (1:2, 4:0, 4:1) Sobota, 8. december

Japonska : Madžarska 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)



Ukrajina : Poljska 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)



Italija : Slovenija 0:3 (0:1, 0:0, 02)

Strelci: Stojan 17. (Svetina, Brus, PP1), Urukalo 42. (Drozg, PP1), Stražišar 44. (Brglez)

Streli: Ita 22 (1,14,7); Slo 42 (16,13,13)

Kazni: Ita 18 (10,2,6); Slo 22 (2,6,14) Petek, 14. december

13.00 Slovenija - Ukrajina

Madžarska - Poljska

Italija - Japonska



*zmagovalec SP bo napredoval v divizijo I, skupina A

*najslabša reprezentanca bo nazadovala v diviziji II, skupina A

Reprezentanca za SP Vratarji: Žiga Kogovšek (HDD SIJ Acroni Jesenice), Val Usnik (Fehervar AV19 U20) Branilci: Lan Brun Rauh, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Žiga Urukalo (vsi HDD SIJ Acroni Jesenice), Nejc Brus (HK SŽ Olimpija), Tine Klofutar (Stavanger Oilers), Peter Pavc (HK Triglav Kranj) Napadalci: Martin Bohinc (HK Slavija Junior), Nik Brglez, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Erik Svetina, Jaka Šturm (vsi HDD SIJ Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Catarates), Rok Kapel (EV Landshut U20), Anej Kujavec, Patrik Tišlar (oba HK SŽ Olimpija), Aljaž Predan (EC Salzburg II), Mark Stražišar (Philadelphia Little Flyers), Maj Tavčar (HK Triglav Kranj)

