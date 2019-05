Slovenci imajo vse v svojih rokah: Končati, kot se "zagre" #video

Zadnji dan svetovnega prvenstva divizije I, skupine A v Nursultanu bo dal odgovor na vprašanje, kdo se bo moral posloviti od tega ranga tekmovanja in bo prihodnje leto nastopal na prvenstvu tretjega razreda. To bo zadnjeuvrščena reprezentanca. Na zadnjem mestu lahko končajo še tri reprezentance. Ob Slovencih mu bodo poskušali ubežati še Madžari in Litovci.

Prav zadnji bodo tudi zadnji nasprotnik čete Iva Jana v Kazahstanu. Litva se je v drugi razred po osmih letih spet prebila lani, na papirju veljala za avtsajderko prvenstva, a dokazala, da še zdaleč ne gre za nasprotnika, ki bi ga lahko jemali z levo roko. Navsezadnje je danes ugnala Južno Korejo in pokopala njene možnosti za napredovanje, s prvimi točkami na prvenstvu pa napovedala hud nedeljski boj.

Kaj so v slovenskem taboru povedali pred zadnjo tekmo na SP?

Zmaga zagotavlja obstanek, poraz pa ...

Slovenska reprezentanca ima pred zadnjo tekmo vse v svojih rokah. Če bo premagala Litovce, ne glede na to, ali bo osvojila vse tri ali dve točki, bo obstala v drugem razredu. Če bo izgubila, njenih možnosti za obstanek sicer še ne bo konec. A v tem primeru ne bo odvisna od sebe, saj bi ji moral ustrezati rezultat srečanja zadnje tekme, na kateri se bosta udarila Kazahstan in Madžarska. Če bi druga končala z manj ali enakim številom točk kot risi, bi zaradi zmage na medsebojni tekmi obstali Slovenci.

"S popotnico zadnje zmage samozavestno na zadnjo tekmo," pravi igralec tekme ob zmagi nad Madžari Jan Drozg. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Končati z zmago

A v našem taboru po zadnjem treningu o tej možnosti ne razmišljajo. Spodbujeni z visoko zmago nad Madžari (6:0) se po zmago odpravljajo tudi proti Litvi.

"Glede na to, da nas čaka težka tekma, nam je prost dan dobro del. Vemo, kako pomembna je ta tekma, upam, da bomo odigrali, kot smo na zadnji. Vsaka zmaga te dvigne, nas je dodatno motivirala, tako da gremo lahko samozavestno na zadnjo tekmo," pravi igralec srečanja ob zmagi nad sosedi Jan Drozg, napadalec Miha Verlič pa dodaja: "Vsi se zavedamo, kaj moramo narediti na tej zadnji tekmi, da končamo prvenstvo, kot se 'zagre', in z zmago končamo sezono."

Selektor Ivo Jan verjame, da so njegovi varovanci dovolj dobro fizično in mentalno pripravljeni na zadnji obračun. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Selektor verjame, da so njegovi fantje mentalno dovolj dobro pripravljeni, fizično pa še dovolj spočiti, "da tekmo proti Litvi odigramo, kot želimo, da ponovimo igro z včerajšnje tekme in vzamemo tri točke". Ob tem Jan opozarja na zbranost v obrambnih nalogah: "Litva je neugoden nasprotnik. Vemo, da bodo igrali strnjeno pred svojim golom, so pa tudi odlični v protinapadih. Če jim daš malo več prostora, to izkoristijo."

Kanadčan s selektorsko taktirko, kapetan iz pokoja

Trenutno 25. reprezentanco sveta vodi Kanadčan Daniel Lacroix, ki je zadnje desetletje kot pomočnik deloval v ligi NHL. Kar nekaj igralcev igra v domači ligi, v latvijski prvi in drugi ligi, tretji nemški, drugi norveški, nizozemski, pa tudi v mladinski finski ligi in drugi švicarski NLB. 40-letni kapetan, nekdanji NHL-ovec Dainius Zubrus, se je za zadnji dve prvenstvi celo vrnil iz pokoja …

Četa Daniela Lacroixa je dokazala, da ni lahek nasprotnik. Za začetek so namučili Beloruse (3:4), Kazahstanci so jih strli šele ob koncu tekme (1:3), Madžari so bili boljši s 4:1, Južno Korejo pa so ugnali z 2:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci in Litovci so se do zdaj srečali le trikrat, dvakrat na prvenstvih B-skupine, na vseh obračunih so zmagali slovenski hokejisti. Zadnje srečanje ima že dolgo brado. Izbrani vrsti sta pred desetimi leti palice prekrižali na prvenstvu v Vilni, kjer so Slovenci slavili z 8:2.

Kako se bo razpletel četrti medsebojni obračun, bo znano malo po 10.30 po srednjeevropskem času oziroma 14.30 po lokalnem.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Litve:

