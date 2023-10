Slovenski hokejisti imajo novega selektorja

Po seji Predsedstva Hokejske zveze Slovenije (HZS) so potrdili, da bo na selektorskem mestu slovenske moške reprezentance Matjaža Kopitarja nasledil Edo Terglav. Njegova pomočnika bosta Mitja Šivic in Mitja Robar, trener vratarjev pa bo Klemen Mohorič.

Po koncu lanske reprezentančne hokejske sezone, v kateri se slovenskim hokejistom ni uspelo obdržati med elito, se je nekdanjemu selektorju Matjažu Kopitarju iztekla pogodba.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec se je poleti s 57-letnikom pogovarjal o podaljšanju sodelovanja še za eno leto in na to, kot je dejal po junijski skupščini, računal, a do podaljšanja ni prišlo. Kopitar se je odločil, da dosedanjega dela ne bo več opravljal, tako da so se pri HZS podali v lov za novim prvim možem članske reprezentančne stroke.

"Želim si človeka, ki se bo veliko ukvarjal z mladimi, ki bo imel voljo, željo in sposobnosti za to. Vedeti moramo, da to ne bo reprezentanca, kot je bila doslej. Treba se bo ukvarjati z mlajšimi. Zakaj ne bi bili to že 18-letniki? Upam, da bomo čez nekaj let pripeljali reprezentanco spet na neko raven," je o iskanju novega selektorja pred meseci dejal Kontrec in izpostavil, da bi moral imeti bodoči selektor dober vpogled v mlajše selekcije.

43-letni Terglav je bil v sezonah 2016/17 in 2017/18 pomočnik selektorja članske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Ime novega selektorja, ki se bo moral slej kot prej spoprijeti z menjavo generacije, so potrdili na torkovi seji predsedstva.

Selektorsko taktirko prevzema nekdanji reprezentant Edo Terglav, ki že skoraj dve desetletji deluje v Franciji. Sprva se je tja preselil kot hokejist, debelo desetletje pa je vpet v trenersko delo. Trenutno je pomočnik trenerja pri Grenoblu, ki ga je pred leti kot trener popeljal do naslova francoskega prvaka, pred tem mu je to uspelo še z Brianconom, ki je najmočneje zaznamoval njegovo klubsko kariero.

43-letni Terglav je v trenerskem štabu reprezentance že deloval, med letoma 2016 in olimpijskim 2018 je bil pomočnik selektorja, najprej Niku Zupančiču, nato Kariju Savolainenu.

Njegova pomočnika bosta prav tako nekdanja hokejista in reprezentanta Mitja Šivic in Mitja Robar, ki je slovenski dres zadnjič nosil na domačem svetovnem prvenstvu divizije I, skupin A, leta 2022 v Ljubljani. Šivic je po igralski karieri vstopil v trenerske vode, nazadnje kot trener vodil HK SŽ Olimpija, Robar pa deluje v agentski hokejski sferi, bil pa je tudi predsednik HDK Maribor.

Dva izziva

Slovensko člansko reprezentanco prihodnje leto čakata dva večja izziva.

Po izpadu iz elitne konkurence na minulem svetovnem prvenstvu v Rigi se bo konec aprila in v začetku maja 2024 na prvenstvu divizije I, skupine A, v Bolzanu v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije potegovala za vrnitev med reprezentančno smetano.

Avgusta prihodnje pa se bo v kvalifikacijah potegovala za olimpijske igre 2026, ki jih bodo gostili zahodni sosedi.