Zadovoljne risinje pričakovale težji poraz proti Nizozemkam

V Mariboru v teh dneh poteka svetovno prvenstvo za hokejistke v diviziji II (skupina A). Za preboj iz četrtega v tretji kakovostni razred svetovnega hokeja se borijo tudi domače igralke, ki so v ponedeljek doživele prvi poraz proti Nizozemski , toda z borbeno predstavo in minimalno razliko (1:2) so bile vseeno zadovoljne.

Slovenija ima po dveh odigranih krogih eno zmago (v prvem krogu s 6:0 proti Mehiki) in en poraz, sinočnjega z Nizozemsko. Ta ekipa velja za favorizirano za preboj v višji razred, po dveh krogih je tako kot Velika Britanija še neporažena na vrhu lestvice s šestimi točkami, Slovenija je na tretjem mestu s tremi, kolikor jih ima tudi Avstralija.

Danes je na SP prost dan, Slovenke ga bodo izkoristile za počitek in pripravo na nadaljevanje SP. Po tekmi z Nizozemsko pa kljub porazu niso bile nezadovoljne. V preteklosti so se z oranžnimi že merile in večkrat izgubile tudi z višjo razliko. "Pričakovale smo, da bo razlika malo višja. Ponosna sem na nas, naredile smo vse, kar smo lahko. Garale smo v obrambi in presenečene smo, da je bilo samo 1:2," je dvoboj ocenila Metka Manfreda.

"Ne vem, kdaj smo se nazadnje tako borile"

Edini zadetek na tej tekmi je za Slovenke dosegla Sara Confidenti v 52. minuti. A so imele nato domače hokejistke še nekaj priložnosti, predvsem ob igri 5-4, ki pa so v zadnjih desetih minutah ostale neizkoriščene.

"Rezultat je dober, z njimi smo se že srečevale in izgubile za več golov. Za nas je to uspeh, čeprav smo izgubile, ker je to res močna ekipa," je dvoboj ocenila ena najboljših v slovenski vrsti, vratarka Pia Dukarič, ki je ustavila 53 od 55 strelov tekmic.

Neverjetna Pia Dukarič je ustavila 53 od 55 strelov tekmic. Foto: HZS

"Nizozemke so veljale za favoritinje te skupine. A z neverjetno borbo, ne vem, kdaj smo se nazadnje tako borile, smo pokazale, da se lahko kosamo z njimi. Moč in višina nista takšna prednost, danes smo dale vse od sebe. Ko smo imele dvakrat prednost igralke več, smo imele res lepo priložnost, a je žal nismo izkoristile," pa je tekmo ocenila kapetanka Pia Pren.

V torek proti Severni Koreji

Slovenke so imele po znižanju še sredi zadnje tretjine možnosti za presenečenje, a nazadnje je ostalo pri edinem zadetku na tekmi, čeprav je selektor Aci Ferjanič ob koncu poskusil še z eno igralko v polju namesto vratarke. "Seveda, vedeli smo, da bo večino tekme bolj enosmeren promet. Pripravili smo čvrsto obrambo, kjer je bilo potrebne ogromno discipline in dela in to so danes naša dekleta naredila," je svoje hokejistke pohvalil trener Ferjanič.

Po današnjem prostem dnevu bodo domače igralke SP nadaljevale v torek ob 20. uri, ko bodo v 3. krogu igrale proti Severni Koreji, ta je za zdaj še brez točke.