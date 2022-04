Skepticizem je, a upa na najboljše

Slovenski hokejisti se na Bledu pripravljajo na domače svetovno prvenstvo, ki bo med 3. in 8. majem potekalo v Tivoliju. Po zadnjih spremembah, vezanih na selitev Francije in Avstrije med elito, bodo Slovenci palice prekrižali z le štirimi tekmeci. Imperativ je eno od prvih dveh mest, ki kljub spremembam zagotavljata napredovanje med elito, v kateri so zadnjič igrali leta 2017. Vsaj tako je predvideno. Slovenski selektor Matjaž Kopitar upa, da bo na koncu res tako, a nekaj skepticizma kljub vsemu je.

Slovenska hokejska reprezentanca bo domače svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda (divizija I, skupina A) odprla čez točno tri tedne s tekmo proti Litvi. Baltska reprezentanca bi morala nastopati na prvenstvu rang nižje, a je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) po začetku ruske agresije na Ukrajino povlekla nekaj sprememb, ki so vplivale tudi na sestavo prvenstva v Tivoliju med 3. in 8. majem.

Prvotni načrt je predvideval, da se za eno od dveh vstopnic za napredovanje v elito v Ljubljani ob Slovencih potegujejo Francija, Avstrija, Madžarska, Južna Koreja in Romunija. A IIHF je po izključitvi Rusije in Belorusije (igrati bi morali med elito) Francijo in Avstrijo preselila med elito (v tej bo sodelovalo predvideno število - 16 - reprezentanc), slovenski skupini pa dodala le eno reprezentanco, Litvo.

SP divizija I, skupina A, (Tivoli, 3.-8. maj): Slovenija, Madžarska, Južna Koreja, Romunija, Litva

"Nikoli ne veš, kaj se pri IIHF dogaja"

Sistem kljub prevetritvi predvideva, da bosta po prvenstvu v Ljubljani med elito napredovali prvo in drugouvrščena reprezentanca, a poraja se vprašanje, kako bo v primeru konca sankcij ruskim in beloruskim športnikom vrnitev omenjenih reševala IIHF – Rusija je še vedno gostiteljica SP elite prihodnje leto.

"Je pa res, da sem skeptičen do IIHF, ker nikoli ne veš, kaj se tam dogaja. A to ni ne v naših rokah ne v rokah naše zveze, o tem odloča IIHF." Foto: Grega Valančič/Sportida

V slovenskem taboru, katerega cilj je napredovanje, upajo, da bosta na koncu resnično napredovali dve izbrani vrsti, a kljub vsemu nekaj dvoma je.

"Vse, kar se je zgodilo do zdaj, je sprejemljivo. Najvišje rangirani reprezentanci sta bili premeščeni višje. Tu se ne moremo pritoževati. Zdaj si moramo sami priboriti, kar se od nas pričakuje. Tukaj ni nobenih izgovorov, vsi vemo, kaj je cilj. Je pa res, da sem skeptičen do IIHF, ker nikoli ne veš, kaj se tam dogaja. A to ni ne v naših rokah ne v rokah naše zveze, o tem odloča IIHF. Dejstvo je, da z vsemi njenimi odločitvami nismo zadovoljni in tudi ne bomo. Jaz upam na vse najboljše," se selektor Matjaž Kopitar nadeja, da ne bo prišlo do sprememb tekmovalnega sistema.

Fotogalerija ponedeljkovega treninga (foto: Grega Valančič/Sportida):

"Vemo, kaj se od nas pričakuje"

S selitvijo Francozov in Avstrijcev, ki bi bila po prvotnem načrtu na papirju najzahtevnejša tekmeca, bodo zasedbe v Ljubljani manj mikavna, slovenska vloga favorita pa izrazita.

"Ne želimo preveč razmišljati o spremembah, osredotočamo se na prvenstvo, v kakršni sestavi pač bo. S Korejo smo igrali na Norveškem, pa je bilo vse prej kot lahko, tudi Madžarov, vemo, da nikoli nismo z lahkoto premagovali. Želim povedati, da se bomo morali na pripravljalnih tekmah spraviti na maksimum, da bomo res pripravljeni pričakali prvenstvo. Z nasprotniki se ne smemo preveč obremenjevati, osredotočeni moramo biti nase in na svojo igro. Smo favoriti, od tega ne bežimo, vemo, kaj se od nas pričakuje, ne smemo popuščati, ne glede na to, kdo je na drugi strani," se je Kopitar dotaknil tekmecev in dodal, da je z motivacijo proti manj zvenečim nasprotnikom več dela.

Naloga za vse sodelujoče

"Prav to, motivacija, je zdaj naloga za vse. Za vse trenerje, za mojstre, za fizioterapevte, da smo vsi osredotočeni, da smo vsi pozitivni glede dogajanja in da fante pripravimo do želene ravni, da bodo na prvenstvu pravi." "Motivacija je zdaj naloga za vse. Za vse trenerje, za mojstre, za fizioterapevte, da smo vsi osredotočeni, da smo vsi pozitivni glede dogajanja in da fante pripravimo do želene ravni, da bodo na prvenstvu pravi." Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci bodo do prvenstva odigrali pet pripravljalnih tekem, prvo prihodnji torek pri vzhodnih sosedih. "S temi sem zadovoljen. Madžari sicer ne bodo nastopili z vsemi najboljšimi, a tudi mi verjetno ne, nato Japonska in Romunija, za konec pa še dve tekmi s članicami A skupine, Italijo in Francijo," o pripravljalnih nasprotnikih pravi selektor in upa, da plitvega slovenskega bazena med pripravami ne bo zdesetkala še kakšna poškodba. Zaradi te je moral prvenstvo prečrtati 19-letni branilec Bine Mašič, ki mora na operacijo, opravičila pa sta se izkušena branilca Andrej Tavželj in Žiga Pavlin.

Slovenska zasedba - Kopitar ji je v začetku priprav priključil štiri mlajše obraze, napadalce Marcela Mahkovca, Matica Töröka, Jureta Povšeta in branilca Jana Ćosića –, ki se pripravlja na Bledu, bo prvenstvo odprla v torek, 3. maja, ob 19. uri proti Litvi.

Naslednji dan bodo igrali z Romuni, v petek, 6. maja, sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest.