Še ena zmaga, Jesenice decembra brez poraza

Jeseničani so na najboljši način končali leto 2021. V zadnji letošnji tekmi regionalnega tekmovanja so premagali enega od tekmecev z vrha lige Ritten ter se spet močno utrdili na prvem mestu, zdaj imajo 65 točk, Ritten ostaja drugi s 55.

Železarji so dosegli sedmo zaporedno zmago, zadnji poraz so doživeli 26. novembra, skupno imajo v celotni sezoni le tri.Po zadržanem začetku so že ob koncu prvega dela nakazali, kako bodo strli goste, ko sta najprej Eric Pance in nato še Eetu Elo tik pred odmorom poskrbela za vodstvo z 2:0.

Manjšo strelsko krizo so imeli le v drugi tretjini, ko je gostom tudi uspelo premagati Žigo Kogovška. A že takoj na začetku zadnje so Jeseničani prvič izkoristili "power play", uspešen je bil Jesperi Viikila. Ritten se je še približal na 2:3, a je Erik Svetina v 51. minuti dosegel še četrti gol.

Ob zadnjem poskusu gostov brez vratarja že dve minuti in pol pred koncem pa so domači hitro dosegli še en gol, zmago je potrdil Elo za končnih 5:2.

Leto 2022 bodo Jeseničani začeli tretjega januarja v gosteh pri Fassi.