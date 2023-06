Spremembe pri Calgaryju

Kanadčan Ryan Huska je na mestu glavnega trenerja zamenjal Darryla Sutterja, ki je minuli mesec dobil nogo, potem ko so plameni še drugo sezono zaporedoma končali brez nastopa v končnici.

"Dobro poznam te igralce in na to gledam kot na pozitivno stvar," je dejal Huska: "V naši slačilnici je veliko dobrih ljudi in odličnih hokejistov, ki želijo zmagovati in bodo naredili vse, da jim to uspe. Zelo verjamem v to skupino fantov."

Plameni niso šli dlje od drugega kroga končnice lige NHL, odkar so leta 2004 izgubili v finalu Stanleyjevega pokala proti Tampi.