Ruskim igralcem NHL zelena luč za vstop na Češko

Vse kaže, da je zapletov z izvedbo uvoda sezone 2022/23 v ligi NHL, konec. Ruski hokejisti so končno dobili dovoljenje, da z ekipama Nashville Predators in San Jose Sharks lahko pripotujejo na Češko ter 7. in 8. oktobra v Pragi odigrajo uvodna dvoboja sezone.