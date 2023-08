Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski napadalec Rok Tičar je razrešil vprašanje klubske prihodnosti. Po slabih treh sezonah in pol v dresu Celovca se seli k ligaškemu tekmecu Dunaju.

Izkušeni slovenski reprezentant Rok Tičar si je vse od januarja 2020 hokejski kruh služil na Koroškem. V napadu Celovca je odigral vidnejšo vlogo, s koroškim klubom leta 2021 postal prvak IceHL (nekdanja EBEL), v zadnji sezoni pa bil prvi strelec in asistent kluba v rednem delu sezone. Po koncu tekmovalnega obdobja so iz Celovca sporočili, da gresta klub in 34-letnik vsak svojo pot.

Tičar je slab mesec pred začetkom nove sezone razrešil klubsko vprašanje. Še naprej bo igral v IceHL, pomagal bo avstrijskim "prestočničarjem" z Dunaja.

"Moj cilj je bil, da bi še naprej igral v Avstriji. Priložnost priti na Dunaj in igrati tukaj je odlična. Moji prvi vtisi o organizaciji so zelo dobri. Vesel sem, da sem tukaj. Sem najstarejši igralec v ekipi, tako da želim pomagati mladim soigralcem, da odigrajo najbolje, kot lahko. Ko sem bil tekmec Dunajčanov, so bile tekme na Dunaju vedno zelo zahtevne, želim si, da tako ostane tudi v prihodnje," je za uradno spletno stran novega delodajalca dejal Tičar.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Pomembna vloga tudi izven ledu"

"Rok Tičar je izkušen napadalec, ki nam bo s svojimi izkušnjami zagotovo pomagal. Svoje znanje je pokazal v nekaterih najboljših ligah v Evropi, pred kratkim pa je nastopal tudi na najvišji ravni v naši ligi. Z Rokom smo v našo ofenzivno linijo dodali veterana, ki bo imel pomembno vlogo tudi izven ledu," pa je o slovenski okrepitvi dodal glavni trener Dunajčanov Marc Habscheid.

Dunajčani, ki so v zadnji sezoni obstali v polfinalu IceHL, bodo v petek igrali pripravljalno tekmo prav v Celovcu. Za Korošce bo po novem igral nekdanji reprezentant Jan Muršak, prav tako bo del njegovega napada mladi napadalec Luka Gomboc.