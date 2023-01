Bankrotiral, dolguje 50 milijonov, tudi za plačilo redkih kač

Robin Lehner v ligi NHL igra od leta 2010. Poleti 2020 je podpisal petletno pogodbo, vredno 25 milijonov ameriških dolarjev, za Vegas Golden Knights. Ko je igral za Chicago Blackhawks je dobil vzdevek Panda. Na ledu sicer velja za zanesljivega vratarja, sicer pa ima že vrsto let številne osebne težave.

Pred leti so mu diagnosticirali bipolarno motnjo, tudi posttravmatsko stresno motnjo. Imel je težave z alkoholom in odvisnostjo od uspavalnih tablet. Bil je na zdravljenju. Od leta 2018 je čist. Že dlje časa se je govorilo, da ima finančne težave, zdaj pa se je to tudi potrdilo. Z ženo sta prijavila osebni bankrot. Plačilno nesposobno je tudi podjetje, ki ga vodi z očetom Michaelom Lehnerjem Solarcode. Tako je več kot 50 ljudem in podjetjem dolžan 50 milijonov ameriških dolarjev.

Med drugim je Lehner dolžan tudi večji del 1,2 milijona plačila za več redkih kač, ki jih je kupil leta 2017 in jih ima na svoji farmi plazilcev v kraju Plato v Misuriju.